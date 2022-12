Beautiful Anticipazioni 19 dicembre 2022: Hope dice basta e zittisce Liam e Brooke

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Hope si stancherà dei consigli non richiesti da parte di sua madre e suo marito. La ragazza chiederà quindi a Brooke e Liam di lasciarle prendere le sue decisioni, senza intromettersi.

Hope ha sentito abbastanza. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap che vedremo il 19 dicembre 2022, in onda su Canale5 alle ore 13.45, Hope comincerà veramente ad arrabbiarsi. Liam e Brooke continueranno a insistere con lei affinché la ragazza chiuda i ponti con Deacon e non gli permetta di entrare nella sua vita. Hope ribadirà però di essere adulta e vaccinata e di saper prendere le decisioni da sola, senza che nessuno le dica cosa debba o non debba fare e su chi debba riporre la sua fiducia. Benché capisca la preoccupazione dei suoi cari, non tollererà ulteriormente che interferiscano nella sua vita e nelle sue scelte.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Liam in ansia per Hope

Deacon ha deciso di andarsene dallo chalet, capendo che la sua presenza non solo era sgradita ma anche pericolosa per Hope. Da quando lo Sharpe ha fatto capolino in casa, Brooke e Liam – e pure Ridge – non si sono trattenuti dallo scatenare i loro insulti verso il “nuovo arrivato”. E questa situazione continuerà pure quando l'oggetto delle loro invettive, sparirà dalla loro vista. La Logan e lo Spencer non si fermeranno e pungoleranno Hope per tutta la sera. Nella puntata di Beautiful in onda il 19 dicembre 2022, vedremo Brooke perdere completamente la pazienza e allarmata chiedere alla figlia come le sia potuto venire in mente di chiamare e addirittura invitare suo padre a stare da lei. Liam invece domanderà alla moglie cosa l'abbia spinta a cambiare idea su di lui e a voler un rapporto con il suo papà, assente per quasi tutta la sua vita. Hope si indispettirà non poco soprattutto con suo marito che più di altri, dovrebbe capire il difficile rapporto che a volte si crea tra padre e figlio.

Hope zittisce Brooke e Liam: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 19 dicembre 2022

Hope comincerà a stancarsi di sentire continuamente sua madre e suo marito inveire contro suo padre ma soprattutto non sopporterà che i due continuino a giudicare le sue scelte. La ragazza sa cosa deve fare e come farlo, senza che qualcuno le suggerisca nulla. E così, presa dall'ira e soprattutto ora in grande difficoltà, zittirà Brooke e Liam, chiedendo a entrambi di farsi da parte. La piccola Logan sarà però in grosso svantaggio ora. Nessuno sembra volerle dare una mano e ricostruire il rapporto con suo padre sta diventando un'impresa ancora più difficile di quanto doveva essere. Riuscirà a convincere la sua famiglia ad accettare lo Sharpe senza che lei debba rimetterci in un modo o nell'altro?

Beautiful Anticipazioni: Deacon nelle spire di Sheila

Ma attenzione a quello che intanto combinerà Deacon. Sheila è passata all'attacco con lo Sharpe e, dopo averlo incontrato per caso a Il Giardino e aver scoperto i suoi problemi con la figlia, gli ha proposto un'alleanza piuttosto malefica. Per il momento l'uomo non ha ceduto ma visibilmente alticcio e soprattutto senza un posto in cui stare, accetterà l'ospitalità della Carter e i due passeranno un po' troppo tempo insieme. Le capacità persuasive della rossa faranno breccia? Deacon si farà convincere ad allearsi con lei per distruggere i Forrester, colpevoli di essersi messo in mezzo? Lo scopriremo molto presto.

