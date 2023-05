Beautiful Anticipazioni 1° giugno 2023: Steffy è in pericolo? Sheila passa alle minacce!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy se la vedrà molto brutta. Sheila non si farà più alcuno scrupolo di minacciarla.

Nella puntata di Beautiful del 1° giugno 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, lo scontro tra Steffy e Sheila si farà molto pesante. Le due donne, rivali per sempre, non riusciranno a trovare un punto d'accordo e la Forrester accuserà la Carter di essere una manipolatrice e di non poter cambiare mai. La malefica rossa, stanca di avere la ragazza come ostacolo, passerà alla minacce e per la figlia di Ridge si metterà molto male. Chi vincerà questo scontro?

Anticipazioni Beautiful: Thomas ha ancora paura per il suo segreto

Thomas è stato messo in disparte. Il ragazzo ha ricevuto un chiaro avvertimento da parte di sua madre e da ora in poi dovrà farsi da parte e non insistere con loro. Il Forrester vivrà questa situazione in modo molto particolare. Sta infatti nascondendo un segreto che potrebbe rovinare la sua famiglia. Thomas non sa ancora se sia il caso di raccontare tutto a suo padre e a sua madre, sperando che comunque l'amore tra i due trionfi o continuare con questa tremenda bugia, che ha messo Brooke con le spalle al muro.

Beautiful Anticipazioni: Steffy contro Sheila

Steffy ha dichiarato guerra a Sheila e vuole che la Carter le dica cos'è davvero successo e in che modo Thomas sia coinvolto nella questione. La Forrester ha compreso in pieno che suo fratello ne ha combinata una delle sue e che Brooke deve essere finita in un gioco più grande di lei. Sheila però non vorrà darle nessuna risposta certa e anzi passerà alle maniere forti, minacciando sua nuora di liberarsi di lei, l'unico ostacolo rimasto sul suo cammino. Lo scontro tra le due donne si trasformerà in qualcosa di terribile.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Per Steffy si mette molto male

Steffy ha voluto incontrare di nuovo faccia a faccia Sheila ma la ragazza sarà incauta. Incontrerà la suocera nel vicolo dietro a Il Giardino... da sola. Questo permetterà alla Carter di farsi minacciosa e pericolosa come sempre. Quando Steffy le farà capire di non avere alcuna intenzione di permetterle di intromettersi nella sua vita e in quella di Finn, la rossa la prenderà per il colletto della giacca e la sbatterà sul cassonetto, urlandole contro. Steffy rabbrividirà ma quando Sheila la lascerà stare, non fuggirà a gambe levate. Tornerà di nuovo all'attacco, stavolta ancora più furiosa. Sarà questo atteggiamento a metterla definitivamente nei guai.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.