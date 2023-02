Beautiful Anticipazioni 16 febbraio 2023: Brutta sorpresa per Ridge ma Brooke minimizza. E' un tradimento!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge sarà furioso e vorrà cacciare Deacon ma Brooke lo fermerà. Per il Forrester sarà un tradimento.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 16 febbraio 2023, Ridge si troverà a fare i conti con una brutta sorpresa e con un vero e proprio tradimento. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap, che andrà in onda alle 13.45 su Canale5, ci rivelano che Ridge si troverà faccia a faccia con Deacon. Il Forrester, giunto a casa di Hope per parlare con lei, vi ha trovato lo Sharpe e, furioso, comincerà a urlare come un forsennato. Lo stilista vorrà che il suo nemico sparisca dalla sua vista e non si permetta mai più di presentarsi nella sua proprietà. Purtroppo però l'intervento di Brooke gli impedirà di prenderlo a calci e accompagnarlo poco dolcemente al cancello. Intanto Hope se la dovrà vedere con Liam e Steffy, ancora alleati contro la sua decisione di ricucire il rapporto con il padre.

Una brutta sorpresa sconvolge Ridge: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 16 febbraio 2023

Ridge ha deciso di parlare chiaramente e da solo con Hope, nella speranza che la ragazza cambi idea su suo padre. Nello chalet il Forrester non ha però trovato la sua figliastra ma si è trovato davanti a uno sgraditissimo ospite: lo Sharpe. Per lo stilista è stato uno shock vero e proprio e ha cominciato e continuerà a urlargli contro, fregandosene altamente che Deacon sia stato invitato da Hope in persona. Ridge vorrà che il suo rivale se ne vada immediatamente dalla sua proprietà, sia essa la casa principale sia qualsiasi altra dependance situata sul suo terreno. La sua ira verrà però frenata dall'intervento di Brooke, che sentite le grida del marito da fuori, entrerà in casa allarmata.

Anticipazioni Beautiful: Ridge vuole cacciare Deacon ma Brooke lo protegge

Ridge urlerà a squarciagola contro Deacon, intimandogli di sparire dalla sua vista e di non permettersi di ripresentarsi davanti a lui e soprattutto non nella sua proprietà. Il Forrester sarà furioso e lo diventerà ancora di più quando si accorgerà che sua moglie non darà seguito alle sue intimidazioni. La Logan infatti non solo non gli darà manforte ma cercherà di calmarlo e di farlo ragionare. La bionda gli farà capire di non essere infastidita dalla presenza dello Sharpe e di aver accettato che Hope possa ricucire il rapporto con suo padre. Questa presa di posizione di sua moglie, farà pensare allo stilista che si tratti di un vero e proprio tradimento. Sconvolto e totalmente senza parole, non nasconderà di essere deluso da lei e se ne andrà senza che sua moglie lo segua.

Beautiful Anticipazioni: Hope contro Steffy e Liam

Hope è contro tutti. La ragazza si sta rendendo conto che nessuno vuole darle una mano a ricucire il suo rapporto con Deacon, nemmeno suo marito, che ha visto confabulare con Steffy. Liam e la Forrester sono sempre più d'accordo nell'unire le forze e impedire che lo Sharpe e Sheila entrino nella loro famiglia. Vista la debolezza dei consorti, toccherà a loro prendere in mano la situazione. Ma Hope non sarà per nulla contenta che la sua sorellastra si metta in mezzo e come successo tempo prima, a parti inverse, metterà ordine in una situazione che sta sfuggendo di mano a tutti, per prima a lei.

