Beautiful Anticipazioni 30 gennaio 2023: Brooke rischia di perdere Hope per sempre

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope continuerà a insistere affinché Deacon sia riaccolto in casa. Brooke cercherà di calmarla ma l'ultimatum della ragazza la costringerà a capitolare.

Nella puntata di Beautiful in onda il 30 gennaio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Brooke tentare ancora di convincere Hope a dimenticarsi di Deacon. Le Anticipazioni della Soap rivelano che la Logan cercherà di spingere sua figlia a desistere dal suo intento di recuperare il rapporto con suo padre. Hope però è sempre più convinta che quella che sta percorrendo sia la strada giusta e proseguirà con il suo ultimatum. Se sua madre e Ridge la ostacoleranno, lei se ne andrà dallo chalet per sempre. Per Brooke sarà una scelta molto difficile.

Anticipazioni Beautiful: Hope pone un ultimatum a Brooke e Ridge

Hope ha gelato Ridge ricordandogli che suo padre è Deacon e non lui e quindi non ha nessun diritto di scegliere per lei e per la sua vita e neanche di mettersi in mezzo in faccende che non lo riguardano. La piccola Logan è scatenata più che mai e sentendosi braccata, è arrivata addirittura a imporre un ultimatum a sua madre e al suo compagno. Se loro continueranno a non sostenerla e a cacciare lo Sharpe dalle loro case, lei se ne andrà dallo chalet insieme ai bambini e sarà un addio per sempre. Questo aut aut farà rabbrividire Brooke, che chiederà a Ridge di rimanere da sola a parlare con sua figlia. Il Forrester accetterà di andarsene ma sarà molto preoccupato per come possa andare la situazione.

Brooke teme di perdere Hope: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 30 gennaio 2023

Brooke e Hope rimarranno di nuovo da sole e avranno ancora modo di chiarirsi. La Logan senior chiederà alla figlia se le sue intenzioni di andarsene sono davvero serie. La ragazza confermerà di volersene andare se non avrà il supporto necessario a recuperare il suo rapporto con Deacon e soprattutto se assisterà ancora una volta alla cacciata di suo padre dalla sua casa. Brooke tenterà ancora di farla ragione e di dirle che lo Sharpe è un uomo pericoloso e che finirà per farsi male da sola. Ma Hope non vorrà sentire ragioni e senza che la madre possa fare nulla per fermarla, se non capitolare davanti alla sua insistenza, chiamerà lo Sharpe e gli chiederà di tornare immediatamente da lei.

Beautiful Anticipazioni: Ridge, in ansia per Hope, si sfoga con Steffy

Ridge tornerà alla Forrester Creations dopo aver lasciato Hope e Brooke a parlare da sole. Il Forrester sarà furioso ma ancora speranzoso che la sua figliastra torni a ragionare. Lo stilista confiderà tutti i suoi timori a Steffy che, come lui, crede che Deacon Sharpe sia una persona da tenere lontana esattamente come Sheila. Padre e figlia saranno d'accordo sul fatto che bisogna immediatamente agire, prima che le cose degenerino. Intanto tra Thomas e Zende voleranno scintille. Zende ha ormai capito che suo cugino ha un debole per Paris e non intenderà lasciargli campo aperto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.