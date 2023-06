Beautiful Anticipazioni 15 giugno 2023: Una notizia bomba sconvolge Ridge. Ecco quale

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge sarà sconvolto da una notizia bomba. Ma quale? Cosa succederà al risveglio di Steffy.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 15 giugno 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Ridge farà molta fatica a credere alle parole di Taylor. Il Forrester scoprirà che Sheila ha salvato la vita alla sua ex moglie ma nonostante il bel gesto compiuto dalla rossa, sarà convinto che la malefica nemica non possa cambiare. La Hayes cercherà di convincerlo del contrario ma invano? Intanto Eric e Quinn, in azienda, cercheranno di avere informazioni su Steffy e saranno molto in ansia mentre Zende incontrerà Carter.

Beautiful Anticipazioni: Ridge sconvolto da Sheila

Steffy ha riaperto gli occhi ed è stata per tutti una gioia. Sheila è sempre là, in agguato, pronta a scoprire se la ragazza ricordi quello che è successo nel vicolo. La sua presenza comincerà a infastidire Ridge, che tenterà di cacciarla. Sarà allora che Taylor gli chiederà di non sbatterla fuori e di lasciarla stare accanto a loro, dove merita di rimanere. Il Forrester aggrotterà le ciglia e cercherà di capire cosa intenda la sua consorte. Poi capirà il perché di tutto questo e rimarrà senza parole, sconvolto ma molto poco convinto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Zende rivela a Carter di voler tornare alla carica con Paris

In ospedale arriverà pure Carter che si unirà a Paris e Zende non senza sentirsi in imbarazzo. L'avvocato sarà piuttosto sulle spine. D'altronde sarà la prima volta, dopo essere stato aggredito da Grace, che rivedrà la Buckingham. Ma quello che lo renderà ancora più nervoso sarà la confessione del Forrester. Lo stilista lo ringrazierà per essere come sempre vicino alla sua famiglia, che lo ama così tanto, come fosse uno di loro e gli dirà di aver deciso di tornare alla carica con Paris, sicuro che questa volta i suoi sogni d'amore si realizzeranno. Il Walton sbiancherà.

Anticipazioni Beautiful: Taylor confessa a Ridge che Sheila le ha salvato la vita

Taylor cercherà di convincere Ridge a non cacciare Sheila ma dovrà rivelargli cosa è successo sul tetto dell'ospedale, poco prima. Gli confesserà che Sheila ha tentato il suicidio e che pure lei ha rischiato di morire. Se non fosse stato per la Carter, sarebbe caduta dal tetto. Sheila le ha salvato la vita e per questo motivo merita di avere una chance e di stare accanto alla sua famiglia. Ridge sarà sconvolto e ringrazierà la rossa ma non potrà certo fidarsi di lei. Lo stilista metterà in guardia Taylor; non dovrà abbassare la guardia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.