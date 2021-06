Beautiful Anticipazioni 11 giugno 2021: Sally confessa a Wyatt di essere in fin di vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 11 giugno 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, la dottoressa Escobar consiglia a Sally di vuotare il sacco, la Spectra capisce di non poter più rimandare. Il decorso della malattia è rapido e Wyatt deve sapere la verità...

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful per la puntata del 11 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Sally riceve una visita a sorpresa dalla dottoressa Escobar, che spinge Sally a dire la verità a Wyatt. E infatti lei gli rivela di essere moribonda.

Beautiful Anticipazioni: Sally ha scoperto di essere in punto di morte, Wyatt l'ha saputo!

Nelle Puntate di Beautiful in onda negli ultimi giorni stiamo assistendo al rapido decorso della malattia incurabile di Sally. Poco dopo aver appreso che il proprio promesso sposo, Wyatt, è in procinto d'interrompere il fidanzamento per tornare dal suo primo amore, Flo, la Spectra ha scoperto anche di essere sul punto di morte. Quando lo Spencer è venuto a conoscenza della situazione, non ha potuto fare a meno di raccontarlo alla Fulton; entrambi, nonostante si fossero appena ritrovati, hanno pensato che la cosa più giusta fosse far sì che Sally trascorresse gli ultimi giorni accanto all'amato.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt è tornato a vivere con Sally, ora la Spectra è costretta a confessare!

E' per questo che Wyatt è tornato da Sally dichiarandole il suo amore e pregandola di tornare a vivere insieme. Abbiamo visto Sally molto combattuta, con il suo cuore è pieno di felicità, la Spectraavrebbe voluto accettare senza remore la proposta di Wyatt di tornare insieme, purtroppo la sua condizione l'ha spinta a riflettere bene. Andare di nuovo a convivere con lo Spencer significa dover confessare, come potrebbe altrimenti riuscire a nascondergli la malattia e il suo inevitabile progredire? Il peggioramento delle sue condizione, infatti rischia di tradirla...

La dottoressa Escobar consiglia a Sally di parlare a Wyatt della sua condizione. Nella Puntata di Beautiful dell'11 giugno 2021

Il medico che segue Sally, la dottoressa Escobar, si è dimostrata una donna molto premurosa. Sarà lei infatti a parlare con Sally e a convincerla a vuotare il sacco, nel rispetto dell'uomo che la ama e ha scelto di starle accanto nel bene e nel male. E' nell'episodio di oggi infatti, che dopo aver assistito a un colloquio tra il medico e la Spectra, vedremo la Rossa protagonista di questa drammatica vicenda, prendere il coraggio a quattro mani e andare da Wyatt per parlargli della sua condizione e della sua imminente e inevitabile fine.

