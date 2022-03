Beautiful Anticipazioni 3 marzo 2022: Hope si preoccupa per Steffy, mentre Lei trama alle sue spalle!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Hope confida a Thomas di essere preoccupata: pensa che l'urgenza riguardi Kelly. Zoe intima alla sorella di non accettare il lavoro alla fondazione Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Steffy riesce ad evitare che Liam confessi

Liam è indifeso di fronte alla moglie, la verità è sulla punta della lingua e gli fa battere il cuore a mille, è ancora confuso ma capisce che questo è il momento migliore per vuotare il sacco. Cosa farà Liam, finirà per confessare? Un momento di grande suspance in casa Spencer, Liam è sul punto di confessare ma la voce di Steffy che lo prega di mantenere il segreto continua a risuonargli in testa. E' combattuto, ma la bilancia pende dal lato della verità. Basta un po' di coraggio. E così tira un sospiro, si da la carica e inizia a parlare, ma dopo poche stentate parole il telefono squilla. E' Steffy. La Forrester non ha intenzione di cedere, vuole a tutti i costi che Liam taccia, non vuole infatti che l'ex distrugga il suo grande momento di felicità. Per il momento il pericolo sembra scampato, Steffy è riuscita a guadagnare tempo utile per provare a persuaderlo...

Hope preoccupata per Steffy, nella Puntata di Beautiful del 3 marzo 2022

Il telefono squilla ma Liam non sembra intenzionato a rispondere. Hope però insiste. La Logan sente Steffy parlare di una non precisata urgenza e inevitabilmente si allarma, Liam infatti, non fa in tempo a chiudere la chiamata che Hope lo esorta a correre dalla sorellastra. Lo Spencer non sembra convinto e minimizza la questione, lui vorrebbe solo un attimo di pace per confessare a sua moglie il tradimento, ma lei, agitata, suggerisce al marito che l'urgenza potrebbe riguardare Kelly!

Beautiful Anticipazioni: Zoe intima a Paris di non accettare l'offerta di Carter

Zoe non accoglierà affatto con piacere l'idea di Carter. Lui non può certo immaginarlo, ma Zoe è ancora affascinata da Zende e proprio non riesce a digerire la relazione che sta nascendo tra lo stilista e Paris. La bella modella inizierà dunque a temere sempre maggiori intromissioni di sua sorella nei suoi affari di cuore, al punto da chiedere coraggiosamente al fidanzato di ritirare la sua offerta. Di fronte al tentennamento dell'avvocato però, capisce di dover cercare un'altra soluzione: va dalla diretta interessata e, con fare sicuro, le dice di rifiutare!

