Beautiful Anticipazioni 1° marzo 2023: Taylor si schiera dalla parte di Ridge contro Deacon. Per Brooke si mette male!

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Brooke continuerà a confidarsi con Katie e Deacon a passare del tempo con Hope, Taylor si schiererà dalla parte di Ridge, pronta a combattere contro lo Sharpe.

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 1° marzo 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Le Anticipazioni dell'episodio ci rivelano che Brooke continuerà a confidarsi con Katie. Sua sorella le ribadirà di sapere quanto sia importante per una persona avere la propria famiglia unita e il proprio padre accanto e la Logan senior la ringrazierà per il suo supporto. Intanto Deacon, assicuratosi che a casa di Hope non ci fosse nessuno se non lei, cercherà di passare del tempo con sua figlia, dopo quanto successo con Ridge. Il Forrester invece si godrà ancora del tempo in compagnia di Taylor, che gli confesserà di non essere tornata per causargli guai. La Hayes però, scoperto del ritorno dello Sharpe, non esiterà a schierarsi dalla sua parte e gli prometterà di aiutarlo.

Anticipazioni Beautiful: Brooke si confida e si consola con Katie

Brooke è in pericolo. La bionda di Beautiful non può sapere che mentre lei si sta crucciando per quello che sta succedendo tra lei e suo marito, Ridge sia in compagnia della sua ex moglie e madre dei suoi figli. Brooke continuerà a confidarsi con Katie, alla quale sarà molto grata per averla voluta ascoltare ma soprattutto supportare. Le due sorelle hanno rivangato il loro passato quando il loro papà, per vari motivi, lasciò la loro casa e le abbandonò a loro stesse. Katie le ha ricordato di quanto sia stato bello ricongiungersi con lui e di come anche Hope potrà godere di questa bellissima esperienza. Le due sorelle concorderanno sul fatto che Ridge debba cercare di pensare più in grande e non fermarsi solo al suo odio per Deacon ma Brooke confesserà di non poter mai scegliere tra sua figlia e suo marito e di trovarsi in una situazione piuttosto scomoda. Riuscirà a uscirne prima che qualcuno faccia quello che lo stilista si sarebbe aspettato da lei?

Beautiful Anticipazioni: Deacon torna da Hope e si propone di insegnarle il karate

Mentre Brooke e Katie saranno impegnate in una discussione piuttosto intensa, Deacon si recherà allo chalet da Hope. Dopo essersi assicurato che l'auto di Liam non fosse parcheggiata nel vialetto, busserà a casa della figlia, con l'intento di passare del tempo con lei. La troverà intenta ad allenarsi con la difesa personale e per costruire un legame, le rivelerà di avere in passato, praticato il karate. Si proporrà quindi di insegnarle qualche mossa, affinché possa dimostrare alla sua bambina di essere una donna molto forte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor si schiera dalla parte di Ridge e contro Deacon

Ridge è felicissimo di aver rivisto Taylor e in lui si fanno spazio diversi pensieri. La sua ex moglie è riuscita, in poche ore, a restituirgli una serenità che pensava di aver perso e la cosa si fa molto pericolosa per Brooke. I due hanno ricordato il passato, parlato dei loro figli e dei loro nipoti e ora si troveranno a parlare di Deacon. La Hayes rabbrividirà nel sentire suo marito rivelarle che lo Sharpe è tornato e che intende ricucire il suo rapporto con le Logan. Si schiererà immediatamente della parte del Forrester, pronta a tutto pur di impedire a un uomo così pericoloso di fare del male alla sua famiglia. Poi gli confermerà di non essere mai e poi mai intenzionata a rovinare il suo matrimonio e di non essere tornata per riprendere la sua guerra con la sua rivale numero 1.

