Beautiful Anticipazioni 31 gennaio 2023: Hope è fuori controllo. Liam è l'ultima speranza per Steffy e Ridge!

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy e Ridge saranno molto preoccupati per i bambini e per Hope. I due sono pronti a tutto per fermare Deacon e Sheila e sperano che Liam riesca a convincere la moglie a cambiare idea.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata che vedremo in onda su Canale5 il 31 gennaio 2023 alle ore 13.45, Steffy e Ridge saranno molto preoccupati. Il Forrester ha raccontato alla figlia della decisione di Hope di ricucire il suo rapporto con Deacon. La ragazza è pronta a tutto pur di riuscirci anche ad andarsene da casa e ad allontanarsi dai suoi affetti. Steffy teme che la sua sorellastra stia facendo un grosso errore ma pensa che Liam possa risolvere la situazione. Una volta che lo Spencer sarà tornato a casa, riuscirà sicuramente a riportarla alla ragione. Ridge non riesce a essere così positivo e sguinzaglia Justin alle calcagna dello Sharpe. Vuole sapere tutto sulle sue mosse. Intanto Hope, allo chalet, informa suo marito delle sue ultime decisioni. Il ragazzo non può fare a meno di sgranare gli occhi dalla sorpresa e dal terrore.

Anticipazioni Beautiful: Ridge informa Steffy delle decisioni di Hope

Brooke rischia di perdere sua figlia. La conversazione tra le due donne non ha portato buoni frutti anzi la piccola Logan sembra sempre più convinta a voler fare di testa sua. Brooke si troverà con le spalle al muro e la stessa cosa sarà per Ridge. Lo stilista, dopo essersene andato e aver lasciato madre e figlia a parlare da sole, racconterà a Steffy quanto appena successo e le confesserà che Hope ha imposto un ultimatum a lui e alla madre, che potrebbe portare dei gravi problemi nella loro famiglia. Steffy rabbrividirà nel sentire che la sua sorellastra ha deciso di lasciare lo chalet, con i bambini, se i suoi cari non l'appoggeranno nel suo progetto di ricostruire un rapporto con suo padre.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Ridge pronti a proteggere la loro famiglia

Steffy non riuscirà ancora a capire perché Hope si ostini a non comprendere che suo padre, al pari di Sheila, è una persona pericolosa e potrebbe mettere in pericolo tutta la loro famiglia. Ridge sarà d'accordo con sua figlia e per proteggere i suoi cari e scoprire qualche magagna dello Sharpe, sguinzaglierà Justin alle sue calcagna. Ma l'intervento del Barber potrebbe non essere sufficiente e padre e figlia si accordano per mettere a segno un piano e salvare i bambini dai loro nemici. Steffy però si dirà però convinta che qualcuno ancora possa convincere Hope a lasciar perdere i suoi progetti. La Forrester si riferirà a Liam. Lo Spencer potrebbe essere infatti l'unica e ultima speranza.

Hope rivela a Liam i suoi progetti: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 31 gennaio 2023

Alla chalet, Brooke e Hope continueranno a parlare e verranno interrotte dal ritorno di Liam da un viaggio di lavoro. La Logan senior sarà felice di vedere suo genero di nuovo a casa e riporrà in lui una grande fiducia. Spererà infatti che il ragazzo convinca sua figlia a lasciar perdere Deacon. La bionda li lascerà soli e sarà allora che Hope rivelerà al marito di aver imposto un ultimatum alla sua famiglia e di essere pronta a lasciare la sua casa, se nessuno le darà una mano con suo padre. Lo Spencer sgranerà gli occhi, sbiancando, quando sentirà il piano di sua moglie e rabbrividirà alla sola idea che lei voglia ricucire un rapporto con una persona così pericolosa. Liam continuerà a dirle di non essere per nulla d'accordo con i suoi progetti e cercherà di convincerla che quella che sta seguendo non sia la giusta strada.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.