Bardot, Anticipazioni: Stasera su Canale5 va in onda la Seconda Puntata della serie su Brigitte Bardot

Secondo appuntamento con la serie TV dedicata alla diva Brigitte Bardot.

Questa sera, martedì 25 giugno 2024, appuntamento con la seconda puntata di Bardot, serie TV in tre puntate, dedicata alla diva Brigitte Bardot. Scopriamo insieme la Trama e le Anticipazioni degli episodi che andranno in onda oggi alle ore 21.20 circa su Canale5.

A interpretare Brigitte Bardot nella miniserie di Canale5 è la giovane attrice francese Julia De Nunez. L’artista si è distinta per la sua straordinaria somiglianza alla diva. Nel cast ci sono anche Victor Belmondo che interpreta Roger Vadim, Géraldine Pailhas e Hippolyte Girardot nei ruoli della madre e del padre di Brigitte ma anche Yvan Attal, Anne Le Ny e Louis-Do De Lencquesaing.

La serie Bardot inizia a raccontare la vita e la carriera dell'attrice francese partendo dalla sua prima apparizione sulla copertina ELLE. L'esperienza attira l'attenzione di Roger Vadim che chiede ai genitori della Bardot la possibilità di far fare alla ragazza un provino per un film. Louis e Anne Marie Bardot accettano con riluttanza, visto che sono convinti che la loro bambina non solo non sia bella ma non abbia nemmeno talento. Ma i due rimangono sorpresi quando Brigitte viene scritturata e sposa Vadim.

Brigitte scopre il cinema, la sensualità, l'amore e la libertà e decide di ribellarsi all'educazione rigida impartita dai suoi genitori, dei borghesi chic di Passy. Gli anni del matrimonio passano veloci e felici ma presto nuove passioni cominciano ad attirare B.B.

Nel terzo episodio, le riprese del film continuano e Brigitte è una vera e propria stella. Con il suo fascino riesce a incantare i giornalisti ma deve fare i primi conti con la notorietà, che sta diventando molto invasiva. Con il suo fascino riesce persino a riportare a Parigi Jean-Louis, con cui ha cominciato una relazione ottenendo il divorzio da Vadim. Una chiamata di Gilbert Bécaud finisce però per rovinare il rapporto tra lei e il suo amato, che si sente tradito e decide di lasciarla. L'amore con Bécaud si rivela però molto complicata; lui è sposato ed è pure un cantante famoso. Per questo non vuole che nessuno sappia del loro amore.

Nel secondo episodio, Brigitte partecipa al funerale del suo adorato nonno ed è affranta. La famiglia le è accanto ma lei non riesce a distrarsi. Per fortuna cominciano le riprese di Babette va in guerra, con Jacques Charrier, che si innamora di lei e la presenta ai suoi genitori. Charrier è convinto che lei sia la donna giusta e che possa essere la madre dei suoi figli. I due si sposano e Brigitte rimane incinta. Ma la gravidanza non è una notizia per lei positiva e prende malissimo l’idea di diventare mamma. Per avere conforto chiama Vadim.

