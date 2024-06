Bardot, Anticipazioni: da Stasera su Canale5 va in onda la Serie TV dedicata a Brigitte Bardot

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento da lunedì 17 giugno 2024. Arriva su Canale5 la miniserie TV dedicata alla diva Brigitte Bardot, interpretata dalla giovane attrice francese Julia De Nunez. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Un nuovo appuntamento ci aspetta da stasera su Canale5. Da oggi, in prima serata, va in onda Bardot, la miniserie TV dedicata alla diva Brigitte Bardot. Scopriamo insieme la Trama e le Anticipazioni della prima puntata e dei primi due episodi che saranno trasmessi a partire dalle ore 21.20 circa.

Bardot: da lunedì 17 giugno 2024 su Canale5

Mancano poche ore all’arrivo su Canale5 dell’attesissima miniserie TV dedicata a Brigitte Bardot. Bardot è una coproduzione internazionale e ripercorre gli anni dell’ascesa della diva francese, considerata tra le attrici che più hanno rivoluzionato l’immaginario collettivo di un’intera generazione e che è tutt’ora un’icona indimenticabile. Nella storia verrà trattato non solo l’arrivo della ragazza nel mondo del cinema ma anche gli incontri fatali, gli amori della sua vita e le conseguenze che la fama, diventata mondiale, ebbe sulla vita privata. La serie si compone di sei episodi per un totale di tre puntate e ci farà compagnia sino al 1° luglio 2024.

Bardot: ecco il cast della miniserie TV in onda dal 17 giugno 2024 e dedicata a Brigitte Bardot

A interpretare la Bardot è la giovane attrice francese Julia De Nunez. L’artista si è distinta per la sua straordinaria somiglianza alla diva. Con lei ci saranno Victor Belmondo che interpreterà Roger Vadim, regista e attore nonché marito della diva dal 1952 al 1957. A loro si aggiungeranno Géraldine Pailhas e Hippolyte Girardot nei ruoli della madre e del padre di Brigitte ma anche Yvan Attal, Anne Le Ny e Louis-Do De Lencquesaing. Nel cast della serie c’è anche l’attore Giuseppe Maggio, che interpreta un giornalista.

Bardot Anticipazioni: ecco la Trama della miniserie dedicata a Brigitte Bardot

La serie Bardot inizia il suo racconto da una giovanissima Brigitte che, a solo quindici anni, partecipa alla copertina del settimanale ELLE, nato proprio in quegli anni. Roger Vadim, assistente del famoso regista Marc Allégret, la nota immediatamente e chiede ai genitori il permesso di farle fare un provino per un film. Il padre e la madre di Brigitte non ritengono la loro figlia né particolarmente bella ma nemmeno talentuosa; sono quindi convinti che non possa avere un futuro nel cinema. Eppure rimangono stupiti. Non solo la loro bambina viene scelta ma il suo destino cambierà radicalmente da quel momento.

Brigitte scopre il mondo del cinema, l’amore ma anche la sessualità e la libertà. Finisce così per ribellarsi all’educazione convenzionale impartita dalla sua famiglia e diventa una vera e propria diva. Negli anni Brigitte Anne Marie Bardot diventa Bardot, o B.B, un’icona degli anni 50’-60’, adorata come una dea e modella per la moda e per i movimenti animalisti del tempo ma anche odiata e invidiata da chi non sa apprezzare la sua bellezza.

Bardot: ecco le Anticipazioni della prima puntata in onda stasera, 17 giugno 2024, su Canale5

Questa sera andrà in onda la prima puntata di Bardot con i primi due episodi. Scopriamo insieme le Anticipazioni:

Nel primo episodio, la giovane Brigitte Anna Marie Bardot non ha ancora quindici anni e posa per la copertina della neonata rivista ELLE. Roger Vadim, assistente del noto regista Marc Allégret, ne rimane stregato e ottiene il permesso dai genitori di Brigitte, dei borghesi chic di Passy, di far fare alla loro figlia un provino per un film. Louis e Anne Marie non credono che la loro bambina possa avere successo, visto che non la vedono né bella né talentuosa ma l’incontro con Vadim si rivela fatale per tutta la loro famiglia. Brigitte non solo conosce il cinema ma anche l’amore, la sensualità e la libertà che la spronano a ribellarsi alla rigida educazione che ha ricevuto.

Nel secondo episodio, Brigitte e Roger sono sposati da due anni e Vadim realizza il suo primo film, intitolato “Et Dieu… crèa la femme" (in Italia in film verrà intitolato Piace a troppi). Il regista si è ispirato a sua moglie per scrivere il personaggio della protagonista Juliette. La donna condivide con Brigitte la libertà, la bellezza e la modestia mista a provocazione che emana il suo corpo, tanto da riuscire a conquistare gli uomini. Come location ha scelto Saint-Tropez un luogo allora poco conosciuto sul Mediterraneo. Per interpretare il suo personaggio maschile principale sceglie un ventenne, Jean- Louis Trintignant, che si rivela però un ragazzo austero e introverso, sposato e innamorato dei grandi testi e della musica classica. Nonostante Brigitte ci rimanga male per questo collega così gelido, tra loro comincia a esserci un’attrazione molto pericolosa.

