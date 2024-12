Ballando con le Stelle, salta la puntata di sabato 7 dicembre

Anticipazioni TV

La puntata prevista per sabato 7 dicembre del dance show di Rai1 non andrà in onda, facendo slittare la competizione giunta alla semifinale al 14 dicembre.

Il pubblico di Ballando con le Stelle dovrà attendere una settimana in più per assistere alla seconda parte della semifinale del celebre dance show di Rai 1.

Ballando con le Stelle: la semifinale andrà in onda sabato 14 dicembre

La puntata prevista per sabato 7 dicembre non andrà in onda, facendo slittare la competizione al 14 dicembre. La decisione, dettata da motivi di palinsesto, è legata alla trasmissione della Prima della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano, evento di grande prestigio internazionale.

Al centro della serata scaligera, che sarà trasmessa in diretta su Rai 1, vi è l’opera La forza del destino di Giuseppe Verdi. Milly Carlucci, volto storico di Ballando con le Stelle, sarà impegnata nell’inaugurazione della stagione, affiancata dal giornalista Bruno Vespa. Insieme condurranno la presentazione televisiva dell’evento, incontrando ospiti e protagonisti, mentre Serena Scorzoni curerà i collegamenti dal foyer. Il loro sodalizio, consolidato da anni, li rende volti familiari di una delle serate più attese dagli amanti della lirica e del glamour internazionale.

La sospensione temporanea di Ballando non altera tuttavia la programmazione della finalissima, che resta confermata per sabato 21 dicembre, sempre in prima serata.

Per i fan dello show, l’attesa si carica di ulteriore suspense, soprattutto per scoprire il futuro di Guillermo Mariotto, che nella puntata del 30 novembre ha lasciato lo studio in modo improvviso e ancora senza spiegazioni ufficiali. Il giudice, spesso al centro di controversie, è diventato protagonista di un dibattito che tiene banco sui social e nei media. Striscia la Notizia ha consegnto il tapiro d'oro al noto stilista, suscitando una reazione piuttosto piccata (il servizio andrà in onda questa sera su Canale 5).

Per tutti gli appassionati del dance show, l’appuntamento con l’attesissima semifinale è fissato per sabato 14 dicembre, mentre il gran finale promette di regalare emozioni e colpi di scena il 21 dicembre.