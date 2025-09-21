Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti

Anticipazioni TV

Parte stasera in prima serata su Rai 1 Balene - Amiche per sempre, nuova serie al femminile con la coppia Carla Signoris e Veronica Pivetti. Ecco la trama della prima puntata.

Arriva stasera in prima serata su Rai 1 un nuovo appuntamento con la fiction, grazie alla nuova serie Balene - Amiche per sempre, che vede al centro della storia due protagoniste del nostro spettacolo, per la prima volta insieme, Carla Signoris e Veronica Pivetti. Liberamente ispirato ad un romanzo, Balene copre un vuoto nelle storie di donne raccontate dal cinema e dalla serialità, raccontando persone che sempre più spesso si rimettono in gioco in un periodo della vita che un tempo era l'inizio della fine: i sessant'anni. Si tratta, come viene presentata nelle note di produzione, di un dramedy, ovvero una commedia con venature serie se non drammatiche, ma sempre supportata dall'ironia con cui le protagoniste affrontano la loro turbolenta vita e con un pizzico di giallo nella trama. Milla (Signoris) e Evelina (Pivetti) sono state grandi amiche ai tempi dell'università, assieme ad Adriana (Manuela Mandracchia). Poi hanno litigato e non si sono più viste per dieci anni. A riunire le due donne, che non potrebbero essere più diverse (borghese sposata col padrone di un pastificio la prima, single e delusa dell'amore, fricchettona insegnante d'arte la seconda), è proprio il funerale di Adriana, morta in mare in circostanze che non sembrano loro naturali. Al fianco di queste donne ci sono la figlia di Milla, Flaminia (Laura Adriani), il marito Walter (Paolo Sassanelli), il figlio di Evelina, Emanuele, (Filippo Scicchitano) e la nipotina Zina (Vittoria Morizzo), nonché Riccardo, il nuovo presidente dell'Accademia in cui la donna lavora, interpretato da Giorgio Tirabassi. Ognuna delle quattro puntate di Balene - Amiche per sempre è composta da due episodi da 50 minuti l'uno. L'azione è ambientata nelle Marche, tra Ancona e la riviera del Conero. Vi raccontiamo cosa succede nella puntata del 21 settembre.

Balene - Amiche per sempre: la trama della prima puntata

Due amiche di vecchia data, Evelina, insegnante d'arte, e Milla, casalinga borghese, si rincontrano al funerale della loro amica Adriana, morta in un incidente subacqueo. Nonostante il loro rapporto sia incrinato da anni di tensioni irrisolte, accettano di aiutare il vedovo Fosco nella vendita della casa che lui e Adriana possedevano al Conero. A ritrovarsi dopo tanto tempo sono anche i figli delle due amiche, Flaminia ed Emanuele: se da un lato la figlia di Milla, impegnata nel ruolo di direttrice commerciale nel pastificio di famiglia, lotta con il giudizio altrui a causa della sua vita sentimentale instabile, il figlio di Evelina è invece impegnato a crescere da solo sua figlia Zina mentre la mamma della bambina è fuori per lavoro. Gli equilibri si rompono quando Milla scopre il tradimento del marito con Lucia, l’impiegata della banca che segue i conti del pastificio, e soprattutto quando emerge il sospetto che la morte di Adriana non sia stata un semplice incidente.

L'ipotesi di omicidio prende corpo con la scomparsa del computer di Adriana, spingendo Evelina e Milla a intraprendere una loro personale indagine. Nel frattempo, Evelina si scontra con Riccardo, il nuovo presidente dell'Accademia, deciso a rivoluzionare l'istituzione a modo suo. Intanto Milla, stanca di vivere nell'ombra del marito infedele, rivendica il ruolo di presidente del pastificio. Una decisione che non fa che deteriorare il già fragile rapporto con la figlia Flaminia. Dal canto suo anche Evelina va contro il volere di suo figlio, iscrivendo Zina a danza di nascosto. La festa in Accademia si trasforma in una sfida tra Evelina e Riccardo che però si conclude in un ballo che lascia trapelare un’evidente attrazione. Lui tuttavia è fidanzato, per di più con una trentenne! Nel frattempo, la ricerca del computer di Adriana porta a una rivelazione sconvolgente: Adriana e Fosco si erano lasciati. E se fosse stato proprio lui ad ucciderla?