Amore e Vendetta - Zorro: la Terza e l'Ultima Puntata della Serie TV vanno in onda Stasera, 21 gennaio 2025, su Canale5

Amore e Vendetta - Zorro si conclude in anticipo. Questa sera andranno i nuovi e ultimi episodi della Serie TV che vede il ritorno dell'eroe mascherato in difesa della California. Ma cosa accadrà nella serata di oggi? Don Diego De La Vega riuscirà a sfuggire da una pesante accusa di omicidio?

Questa sera, 21 gennaio 2025, appuntamento con gli ultimi episodi di Amore e Vendetta – Zorro. La serie TV dedicata all’eroe mascherato, difensore di Los Angeles, si conclude prima del previsto e oggi, dalle ore 21.40 su Canale5, andranno in onda quattro episodi. Diego De La Vega sarà protagonista di altri inganni e tradimenti, messi in atto dal perfido governatore Pedro Victoria e dal Clan Dell'Orso. Il ranchero, nei panni di Zorro, riuscirà a salvare la città dagli invasori e dai piani del terribile politico? Scopriamo insieme cosa vedremo oggi.

Amore e Vendetta – Zorro: ecco dove eravamo rimasti

Diego De La Vega è tornato in California, a Los Angeles, dopo anni di studio in Spagna. Suo padre, Don Alejandro, è morto e lo ha lasciato come unico erede di uno dei più grande ranchi della zona. Diego viene subito investito di un grande compito: quello di proteggere la città e i nativi americani cacciati dalle loro terre, dagli invasori.

Diego assume i panni di Zorro, l’eroe mascherato della zona, ma deve vedersela con Nah-Lin, che ritiene di essere lei la vera erede di questo importante ruolo. Entrambi, con modi diversi, desiderano salvare Los Angeles dai nemici, che vogliono sfruttare le ricche terre della loro zona, per i propri scopi. Tra questi c’è il Governatore Pedro Victoria, che nella seconda puntata di Zorro, si è macchiato le mani dell’omicidio del fratello di Ramirez, per poter mettere le mani sul suo rancho e sulle sue miniere.

Diego ha anche scoperto che suo padre faceva parte dell’associazione segreta chiamata il Clan Dell’Orso. Nel mentre il capitano Monasterio, fidanzato di Lolita (che sembra però provare ancora qualcosa per Diego), ha cominciato a dubitare della sincerità e delle buone azioni del Governatore ma, per non tradire la sua divisa, al momento si sta limitando a seguire gli ordini del suo superiore e a tenere sotto tiro i nativi americani. Ma il vento del cambiamento sta arrivando.

Amore e Vendetta – Zorro: ecco cosa succederà stasera su Canale5

Amore e Vendetta – Zorro è arrivato alla conclusione. Questa sera, martedì 21 gennaio 2025, andranno in onda gli ultimi quattro episodi della serie TV dedicata all’eroe mascherato in sella al formidabile Tornado. L’appuntamento di oggi durerà dalle 21.40 all’1.30 circa. Per la precisione saranno trasmessi l’episodio sette, otto, nove e dieci. Scopriamo insieme le anticipazioni di quello che accadrà nel gran finale.

Il popolo di Nah-Lin costringe Zorro a fare evadere di prigione la ragazza. L’eroe mette in moto un piano e riesce nel suo obiettivo ma le cose non andranno come da lui sperato. Intanto il suo alter ego, Diego De La Vega, continua a indagare sulla morte di suo padre e sul ruolo che il Clan dell’Orso ha avuto e Tadeo hanno avuto in questa. Nel mentre, in città, scoppia una sommossa tra i potenti. La compagnia russo-america uccide il Governatore e per liberarsi dell’altro suo nemico, fa ricadere la colpa su Zorro. Irina, nel frattempo, tradisce il direttore. Monasterio assume ad interim la carica di Pedro Victoria e Diego, per rispetto e per il bene di Lolita, decide di non rivelare i suoi sentimenti alla ragazza.

Lolita e Monasterio stanno per sposarsi. Il giorno è sempre più vicino ma Nah-Lin mette in moto un attacco al rancho La Perla. Diego si getta in difesa di Lolita e Nah-Lih capisce che la ragazza è il punto debole del suo rivale. Per riuscire a fargli abbandonare il ruolo di Zorro, gli impone un ultimatum minacciandolo di uccidere la sua innamorata durante le nozze, se lui non rinuncerà alla sua maschera. Per evitare che tutto questo accada, Diego si traveste da Zorro e rapisce Lolita ma lei riesce a mettersi in fuga e scopre la verità sul suo amico. Nah-Lin non demorde e tenta un nuovo attacco, che però – anche questa volta – viene sventato da Diego, che riesce a catturarla e consegnarla ai nativi e a Corvo Notturno. I due Zorro vengono spinti a lottare e la vittoria va al De La Vega mentre la sua rivale, per punizione, deve passare una luna in un fosso.

Lolita confessa a Diego di sapere che lui è Zorro e lui la convince a dargli una mano a smascherare i membri del Clan dell’Orso. De La Vega scopre l’identità di alcuni membri del Clan dell’Orso e i sospetti su Tadeo cadono. Il vero membro del clan si rivela essere Lucia. Zorro affronta sia Tadeo che Lucia e rimane ferito. Diego, capito ormai che Lucia ha preso parte alla morte di suo padre, organizza una trappola per incastrare e per sgominare il Clan. Lucia però riesce a ordire un altro crimine e, con l’aiuto di Irina, inscena il finto suicidio di suo marito. Intanto in città arrivano Samael e Guadalupe. Il ragazzo si finge figlio di Don Alejandro e di Guadalupe, e ottiene così un terzo dell’eredità di Diego. Come finirà?

