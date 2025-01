Amore e Vendetta - Zorro: la Seconda Puntata va in onda Stasera, 14 gennaio 2025, su Canale5. Ecco le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Dopo l'appassionante prima puntata, composta dai primi tre episodi, questa sera ci aspetta un nuovo appuntamento con Amore e Vendetta - Zorro. Cosa succederà a Diego De La Vega, finito tra le grinfie di criminali senza scrupoli? Scopriamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di oggi, 14 gennaio 2025.

Un nuovo appuntamento con Amore e Vendetta – Zorro ci aspetta questa sera, martedì 14 gennaio 2025, su Canale5 alle ore 21.40. La nuova serie Mediaset, partita lo scorso 7 gennaio, ci ha riportato nella California dell’Ottocento, all’età di Zorro, l’eroe mascherato, pronto a riportare la giustizia nel suo paese, vessato dal nuovo governo, dagli oligarchi russi in combutta con gli americani e dai francesi che ancora non vogliono rinunciare al controllo dello stato.

A interpretare Diego De La Vega, l’uomo dietro la maschera, è il giovane attore Miguel Bernardeau. Ma cosa succederà nei tre episodi che vedremo oggi? Scopriamolo insieme.

Amore e Vendetta – Zorro: ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Nella prima puntata di Amore e Vendetta – Zorro andata in onda lo scorso 7 gennaio 2025, Diego De La Vega, un ricco ereditiere, ha fatto ritorno in California dopo anni passati all’università in Spagna. A riportarlo a casa, in America, oltre alla fine dei suoi studi, è la morte inaspettata e drammatica di suo padre, Alejandro, uno tra i proprietari terrieri più ricchi del paese. Diego è sconvolto dalla scomparsa del suo adorato papà, apparentemente morto per mano dell’eroe-criminale chiamato Zorro.

Di nuovo a casa, Diego incontra di nuovo Lolita, la giovane che da sempre ama, che però l’accoglie con freddezza e rabbia accusandolo di essere sparito per anni e di averle scritto solo sporadiche lettere. La lontananza tra i due ha portato la ragazza ad accettare la corte e il fidanzamento con il Capitano Monasterio, un coraggioso soldato alle dipendenze del Governatore Ramirez, un uomo senza scrupoli e assetato di potere.

Diego scopre che dietro alla morte di suo padre non c’è Zorro e l’incontro con Corvo Notturno, un nativo americano, lo porta ad assumere l’identità dell’eroe mascherato e a scontrarsi non solo con la legge – mal rappresentata da Ramirez e dai suoi scagnozzi – ma anche con Nah-Lin, sorella del precedente Zorro e decisa a prendere lei il posto del fratello. I due giovani, non trovando un accordo, scelgono di vestire entrambi i panni del difensore del pueblo di Los Angeles… ma questo crea e creerà molti problemi.

Ad aiutare Diego nelle sue avventure c’è il fedele servitore muto Bernardo e il destriero più veloce e scaltro della zona, Tornado. A complicare le cose e a mettere in pericolo il giovane De La Vega, arriva una donna, di nome Guadalupe. La misteriosa dama, che pare conoscere molto bene la famiglia di Diego, innesca una trappola che mette Diego in difficoltà. Il ragazzo finisce in trappola e la sua identità viene svelata. E ora che succederà?

Amore e Vendetta – Zorro: ecco cosa succederà nella seconda puntata di Stasera

La seconda puntata di Amore e Vendetta – Zorro si compone – come la precedente – di tre episodi. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa sera:

Nel primo episodio, Diego riuscirà a liberarsi dagli uomini che lo stanno tenendo prigioniero mentre Nah-Li attacca Ramirez. Dopo questo evento il Governatore, più che mai furioso, mobilita tutti i suoi uomini per stanare Zorro. Nella sua ricerca non si fa scrupolo di punire pure i nativi e i contadini, sostenitori dell’uomo mascherato. Monasterio non sembra essere entusiasta di questa sete di violenza del suo superiore ma non può fare a meno di ubbidire agli ordini. Lolita si accorge che un gruppo di nativi si sta dirigendo verso casa del suo amico di infanzia e interviene insieme a suo padre. Diego impone un ultimatum al Governatore che però non ha alcuna intenzione di ascoltarlo. De La Vega, con l’aiuto di Corvo Notturno, sfida a duello Nah-Lin ma i due non possono portare a termine la sfida perché vengono interrotti da Monasterio.

Nel secondo episodio, Nah-Lin non si ferma e rapisce il fratello di Ramirez e ricatta il Governatore per riuscire a liberare i suoi uomini. Zorro riesce a convincere la giovane a lasciar libero il suo ostaggio ma Ramirez, senza scrupoli, decide di uccidere il suo stesso consanguineo e di far ricadere la colpa sull’eroe mascherato. Monasterio intanto comincia ad avere dubbi sull’operato e sulla buona fede del suo superiore.

Nel terzo episodio, dopo la morte del fratello di Ramirez, il rancho e la miniera di sua proprietà, passano nelle mani dello Stato. Diego fa un’offerta e obbliga il Governatore a indire un’asta pubblica mettendo così in pericolo il patto stretto con i russi, che a loro volta avevano stretto accordi con Tadeo. Grazie all’aiuto della comunità di cinesi, De La Vega ostacola i russi, che non arrivano in tempo all’asta e il ragazzo si aggiudica le proprietà di Ramirez. Il Clan dell’Orso rapisce Diego e gli propone di prendere il posto di suo padre all’interno dell’organizzazione. Il ragazzo accetta e più tardi, quando si trova nel rancho di Tadeo, Monasterio e Lolita colpiscono Nah-Lin rivelando la sua identità. Lolita prende un carro per trasportare la giovane e Diego si rende conto che è lo stesso carro che il Clan aveva usato per lui. Samael e Zeck invece continuano la loro missione.

Amore e Vendetta - Zorro va in onda in prima serata su Canale5.