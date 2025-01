Zorro torna in TV: la prima Puntata in onda Stasera martedì 7 gennaio 2025 Canale 5

Anticipazioni TV

Al via stasera, martedì 7 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5, la serie reboot di Zorro con protagonista Miguel Bernardea, star della serie tv Élite.

Zorro, uno dei primi eroi della cultura moderna, torna in televisione con un appassionante reboot prodotto da Secuoya Studios e Amazon MGM Studios con Miguel Bernardeau, star di Élite, nei panni di Don Diego de la Vega. Questa sera, martedì 7 gennaio 2025, in onda la prima puntata su Canale 5, scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla serie tv.

Zorro torna in tv, il Reboot con la star di Élite

Lui è un super-eroe ante litteram, che vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista, un eroe moderno creato da Johnston McCulley nel 1919, che ha ispirato ispirato le figure di tanti protagonisti dei fumetti in particolare il mitologico Batman. Stiamo parlando di Zorro, il cavaliere mascherato sotto la cui maschera si cela Don Diego de la Vega, aristocratico figlio unico di Don Alejandro de la Vega, il più ricco proprietario terriero della California. Il bel Diego ha imparato l'arte della spada all'università, in Spagna, e ha ideato il suo alter ego quando la California Spagnola (1769-1821) è caduta nelle mani di un dittatore. Nella grande hacienda di famiglia, il giovane ha fissato il suo quartier generale e il nascondiglio del magnifico purosangue Tornado in una grotta e, per sviare i sospetti sulla sua identità, ha deciso di coprire le sue doti fingendosi un pavido damerino.

Zorro torna in tv con un reboot prodotto da Secuoya Studios e Amazon MGM Studios, composto da dieci episodi da poco più di 50 minuti l’uno, con protagonista Miguel Bernardeau, nei panni Don Diego de la Vega, celebre star della serie Netflix Élite. Con lui un cast ricco composto da Luis Tosar, nel ruolo di Don Alejandro de la Vega (Miami Vice, Mr. Nice, Assassin's Creed III); Paco Tous star della serie tv La casa de papel, poi Peter Vives(Velvet); Elia Galera (El Príncipe, El Cid) e Cristóbal Fernández (Ted Lasso).

Zorro, la Prima Puntata in onda stasera martedì 7 gennaio 2025

Questa sera, martedì 7 gennaio 2025 su Canale 5, tornano le eroiche gesta di Zorro in un reboot mozzafiato con protagonista uno degli eroi moderni per eccellenza. La prima puntata ci riporta nel 1834, durante la lotta per controllo della California tra i vecchi colonizzatori; il governo appena insediato, che spera nel sostegno del Messico dopo aver servito la corona spagnola; gli oligarchi russi, che usano le loro società in combutta con gli americani; i francesi, che non vogliono rinunciare al controllo del ricco territorio; e i neonati Stati Uniti d’America. Ma chi paga per questa lotta politica? I più deboli, coloro che non possono far nulla contro oppressione e soprusi.

Ed è proprio per loro che scende in campo l’eroe Zorro, segretamente il giovane ereditiera Diego de la Vega pronto a diventare un nuovo eroe. Nella fiction in onda su Canale 5, Zorro è interpretato da Miguel Bernardeau, classe 1996, noto per aver prestato il volto a Guzman Nunier Osuna nella serie cult Élite, che ha lasciato alla fine della quarta stagione con un video-messaggio su Instagram dove conta 5.6 milioni di follower. Ora arriva una nuova consacrazione attoriale, e il plauso della critica, con il ruolo di Don Diego de la Vega.

Zorri ci aspetta questa sera, martedì 7 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5.