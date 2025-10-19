Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Irama e Chiamamifaro tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 19 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'amatissima cantante ed ex allieva Chiamamifaro.

Oggi, domenica 19 ottobre 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del pomeridiano di Amici, il talent show giunto alla sua 25esima edizione. Tra gli ospiti in studio il cantautore multiplatino Irama, che giudicherà la sfida di canto e presenterà il suo nuovo singolo "Tutto tranne questo", e Chiamamifaro, che si esibirà con il suo nuovo brano “Foglie”.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 25

Mancano poche ore alla quarta puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi su Canale 5. Prosegue il percorso per i 18 allievi del talent show di Maria De Filippi: Riccardo, Penelope, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Frasa, Gard e Opi, Emiliano, Tommaso, Maria Rosaria, Alex, Matilde, Anna, Pierpaolo e Alessio. Ad accompagnarli in questa nuova esperienza televisiva i professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

A giudicare la gara di ballo l’elegante e brava ballerina e coreografa Anbeta Toromani. A giudicare, invece, le esibizioni dei cantanti della scuola ci sarà Irama, il cantautore multiplatino con oltre 2,5 miliardi di streaming. Super ospite in studio la cantautrice ed ex allieva Chiamamifaro, che presenterà il suo ultimo singolo "Foglie" (uscito venerdì 10 ottobre per Sony Music Italy).

Spazio poi alle sfide , che saranno valutate da Carlo Di Francesco per il canto e Francesca Tocca per il ballo. Chi avrà la meglio? Opi e Alex riusciranno a riprendersi la maglia? Stando alle anticipazioni, i professori della scuola si renderanno protagonisti di accesi confronti in studio. L'appuntamento è per oggi, domenica 19 ottobre, alle 14 circa su Canale 5.

