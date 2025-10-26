TGCom24
Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Emma Marrone e TrigNO tra gli ospiti in studio
Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Emma Marrone e TrigNO tra gli ospiti in studio

Eleonora Gasparini

È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 26 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'amatissima cantante Emma Marrone.

Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Emma Marrone e TrigNO tra gli ospiti in studio

Oggi, domenica 26 ottobre 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici, il talent show giunto alla sua 25esima edizione. Tra gli ospiti in studio l'ex vincitore della categoria canto TrigNO, Rossella Brescia ed Emma Marrone, che giudicherà la sfida di canto e presenterà il suo nuovo singolo "Brutta storia".

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 25

Manca pochissimo alla nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi su Canale 5. Prosegue il percorso per i 18 allievi del talent show di Maria De Filippi: Riccardo, Penelope, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Frasa, Gard e Opi, Emiliano, Tommaso, Maria Rosaria, Alex, Matilde, Anna, Pierpaolo e Alessio. Ad accompagnarli in questa nuova esperienza televisiva i professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Stando alle anticipazioni, ci saranno ben tre eliminazioni. A giudicare la gara di ballo la ballerina e conduttrice radio e tv Rossella Brescia. A giudicare, invece, le esibizioni dei cantanti della scuola ci sarà Emma Marrone, la cantautrice multiplatino protagonista da oltre 15 anni della scena musicale che si esibirà in studio con il suo nuovo singolo “Brutta storia” (uscito il 3 ottobre con Island Records/Universal Music Italy).

Leggi anche Rudy Zerbi deluso da Penelope ad Amici

Superospite il giovane cantautore TrigNO. Il vincitore di categoria della scorsa edizione del talent show presenterà il suo ultimo singolo “Ragazzina” (uscito il 17 ottobre con Warner Music Italy). Spazio poi alle sfide che saranno valutate da Federica Camba e dal critico di danza e Direttore della testata Effebi Francesca Bernabini. Chi avrà la meglio? L'appuntamento è per oggi, domenica 26 ottobre, alle 14 circa su Canale 5.

