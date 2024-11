Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Mida e Tananai tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio l'amatissimo attore e regista Carlo Verdone, il cantautore Tananai e l'ex finalista del talent show Mida.

L’attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 17 novembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Tra gli ospiti in studio l’ex allievo Mida, l’amatissimo cantautore Tananai e il regista e attore Carlo Verdone.

La nuova puntata di Amici 24 in onda oggi su Canale 5

Manca pochissimo alla nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda oggi su Canale 5 e sarà ricca di sorprese e colpi di scena. 15 gli allievi della scuola: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Rebecca e Teodora per la categoria ballo; Vybes, Ilian, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò e Diego Lazzari per la categoria canto.

Ospiti in studio il regista e attore Carlo Verdone, che presenterà la terza stagione della serie e ideata da lui “Vita da Carlo” (in onda su paramount plus dal 16 novembre) e uno dei cantautori più amati nel panorama musicale Tananai, che si esibirà sul palco con il brano “Booster”. A giudicare la gara di ballo, la coreografa e fondatrice di Effetto Domino Irma Di Paola.

A giudicare la gara di improvvisazione, invece, sarà la professionista Giulia Pauselli. A valutare, invece, la gara di canto ci sarà il produttore e musicista Carlo Di Francesco. Grande ritorno nella scuola di Amici. Nella nuova puntata tornerà Mida, ex allievo e finalista della passata edizione del talent show di Maria De Filippi. Il cantante, artista di punta della scena pop, presenterà il brano “Morire per te”.

Spazio poi alle due sfide previste: quella della latinista Alessia, che verrà giudicata dalla ballerina e coreografa Nancy Berti; e quella della cantante Chiamamifaro richiesta durante la settimana dalla professoressa Anna Pettinelli. L'appuntamento con i ragazzi di Amici 24 è per oggi alle 14 su Canale 5. Non mancate!

