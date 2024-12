Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: J-Ax ed Enrico Nigiotti tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 1 dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e attesissima puntata della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio Mattia Briga, che presenterà il suo ultimo singolo "Vieni con me", Enrico Nigiotti e J-Ax, che giudicherà la gara di canto dei ragazzi della scuola.

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 24

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 andrà in onda oggi, domenica 1 dicembre, alle 14 su Canale 5. 16 gli allievi della scuola: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Teodora e l'ultimo arrivato Dandy per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia e Diego Lazzari per la categoria canto.

A giudicare la gara di canto J-Ax, uno dei maestri del rap italiano. Cantautore e producer che vanta 71 dischi di platano, 19 dischi d'oro e oltre due miliardi di streaming. A giudicare la gara di ballo il coreografo e regista teatrale Giorgio Madia. A valutare la sfida del cantante Luk3 ci sarà la cantautrice e compositrice Federica Abbate.

Superospiti in studio due amatissimi ex allievi del talent show di Maria De Filippi: Enrico Nigiotti, che si esibirà con il brano "Tu sei per me" uscito lo scorso 22 novembre, e Mattia Briga (in arte Briga), che presenterà il suo ultimo singolo "Vieni con me" uscito il 15 novembre e dedicato alla moglie Arianna Montefiori.

Non mancheranno anche gli scontri tra i professori della famosa scuola. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, infatti, si renderanno protagoniste di un'accesa discussione per "colpa" di Luk3. A prendere le parti della bionda showgirl anche la maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che punteranno il dito contro la nota speaker radiofonica. Il giovane cantante riuscirà finalmente a trovare un pò di pace? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata in onda oggi alle 14 su Canale 5. Non mancate!

