Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Gianni Morandi tra gli ospiti in studio

Manca pochissimo alla nuova puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio l'amatissimo cantante Gianni Morandi, Al Bano e Brunori SAS.

Oggi, domenica 24 novembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e attesissima puntata della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio Gianni Morandi, che presenterà il suo ultimo singolo "L'attrazione", Al Bano e il cantautore e musicista Brunori SAS, che giudicheranno la gara di canto dei ragazzi della scuola.

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 24

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 andrà in onda oggi, domenica 24 novembre, alle 14 su Canale 5. 16 gli allievi della scuola: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Teodora e l'ultimo arrivato Dandy per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia e Diego Lazzari per la categoria canto.

A giudicare la gara di canto Al Bano, una delle voci più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale, e lo straordinario cantautore e musicista Brunori SAS, che si esibirà sul palco con il suo ultimo brano "Il morso di Tyson" (uscito lo scorso 14 novembre 2024). A giudicare la gara di ballo, la ballerina e coreografa Anbeta Toromani.

Super ospite in studio Gianni Morandi, uno dei volti più grandi e amati della musica e dello spettacolo italiano, che presenterà il suo nuovo singolo "L'attrazione". Spazio poi alle sfide. Quella di Vybes verrà valutata da Giammarco Barbieri, manager musicale e CEO della Label Pegaso Music. A giudicare invece la gara inediti e di improvvisazione ci saranno rispettivamente il produttore e autore Francesco "Katoo" Catitti e il coreografo Thomas Signorelli.

Non mancheranno le discussioni tra i professori del talent show di Maria De Filippi. Ad accendere gli animi sarà la maestra Alessandra Celentano, che deciderà di fare una proposta inaspettata per modificare il regolamento della trasmissione. La produzione accetterà? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'appuntamento di oggi alle 14 su Canale 5. Non mancate!

