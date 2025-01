Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Benji e Fede tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

È tutto pronto per la nuova e imperdibile puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 26 gennaio su Canale 5. Ospiti in studio Benji e Fede, Fred De Palma, Enrico Nigiotti e Fabrizio Mainini.

L'attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 26 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. Tra gli ospiti in studio l'amatissimo duo musicale Benji e Fede, Fred De Palma, Enrico Nigiotti e Fabrizio Mainini, che giudicheranno le sfide di ballo e di canto.

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 24

Fervono i preparativi per la nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5. Dopo l'uscita di scena improvvisa di Alessio Di Ponzio, gli allievi ancora in corsa per il Serale sono: Alessia, Chiara, Daniele, Antonio, Francesca, Giorgia e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Niccolò, Antonia, Jacopo Sol, Deddè e Mollenback per la categoria canto.

A giudicare la gara di canto Fred De Palma, il primo artista a portare il latin nel mainstream in Italia, e l'amatissimo cantautore livornese Enrico Nigiotti. A valutare le esibizioni dei ballerini della scuola, invece, ci sarà il coreografo Fabrizio Mainini. Super ospiti in studio Benji e Fede, che presenteranno il loro nuovo singolo "Daisy", brano estratto dall'album "Rewind" per Warner Music Italy.

Leggi anche Alessio lascia Amici 24 per un grave infortunio al piede!

Grande assente in studio Alessio Di Ponzio, che durante la settimana è stato costretto a lasciare definitivamente la scuola di Amici 24. Il giovane ballerino del team di Emanuel Lo ha ricevuto la brutta notizia direttamente da Maria De Filippi, che ha svelato a tutta la classe l'esito del referto medico. "Ci vediamo l'anno prossimo mi dispiace" ha dichiarato la conduttrice spiegando che la sua sarà una lunga convalescenza.

Stando alle parole della De Filippi, Alessio si dovrà operare alla caviglia e poi stare fermo per ben sette settimane prima di poter tornare ad appoggiare il piede a terra. Impossibile quindi pensare per lui a una ripresa del percorso all’interno del programma soprattutto in vista dell'inizio del Serale: "Queste cose ai ballerini capitano, se hai seguito il programma hai visto che chi ha avuto questa disavventura poi è tornato più forte di prima". Come è accaduto in passato per Andreas Muller e Mattia Zenzola, anche lui potrà tornare nella prossima edizione del popolare talent show di Canale 5.

Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano di Amici. L'appuntamento è per oggi, domenica 26 gennaio 2025, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su Amici.