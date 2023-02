Amici 22, le anticipazioni della puntata di domenica 19 febbraio: sfide, ospiti ed eliminazioni

Anticipazioni TV

Oggi, venerdì 17 febbraio, è stata registrata la nuova puntata di Amici che andrà in onda domenica 19 febbraio. Vediamo insieme tutte le anticipazioni!

La nuova puntata di Amici che andrà in onda domenica 19 febbraio è stata registrata oggi, venerdì 17. Vediamo insieme tutti gli ospiti e le sfide a cui assisteremo su Canale 5 dalle ore 14.00 alle 16.00.

Amici 22, le anticipazioni della puntata di domenica 19 febbraio

Iniziamo con gli ospiti: ci saranno, infatti, nomi importantissimi, direttamente dal Festival di Sanremo 2023. Come rivelano le anticipazioni di SuperGuidaTv saranno presenti in studio Mr.Rain, tra i 5 finalisti di questa edizione della kermesse canora, in studio con Supereroi e lui insieme a Sangiovanni e Beppe Vessicchio giudicheranno la gara di canto.

Ci sarà molta attesa per questa gara di canto, dato che la settimana scorsa, Lorella Cuccarini aveva lanciato una sfida ad Angelina Mango: la ragazza era giunta prima in più di un'occasione, ma se fosse riuscita a ottenere la prima posizione anche nella sfida di questa domenica, allora avrebbe avuto la maglia del Serale. Di seguito trovate i risultati della gara di canto:

WAX cantando Propaganda di Fabri Fibra, ma non ottiene la maglia per il Serale e ha poi cantato il suo inedito ovvero Ballerine e Guantoni

di Fabri Fibra, ma non ottiene la maglia per il Serale e ha poi cantato il suo inedito ovvero Ballerine e Guantoni Angelina, ottiene la maglia del Serale perché è risultata essere prima nella classifica generale di canto . Per festeggiare i 2 milioni ha cantato Voglia di vivere.

. Per festeggiare i 2 milioni ha cantato Voglia di vivere. Aaron

Federica ha fatto anche un compito voluto da Zerbi e lo ha superato.

Cricca

NDG ha cantato Voce

Mezcal canta Quanto ti vorrei di Chiello

Niveo

PICCOLO G ha cantato Baby Capitolo XI di Irama

Grande sorpresa per la gara di ballo - giudicata da Eleonora Abbagnato: perché a vincere la gara è Maddalena Svevi, che ottiene così la maglia per il Serale! A quanto pare, la crisi che l'aveva vista protagonista nelle scorse puntate è stata finalmente risolta! La classifica generale della gara di ballo è così composta:

Maddalena, va al Serale . Anche per lei arriva il momento della maglia color oro.

. Anche per lei arriva il momento della maglia color oro. Samu

Gianmarco

Megan per la Abbagnato è stata brava e le piace nonostante il fatto che ballasse insieme a Giulia e che nel confronto perdesse un po’

Alessio

Mattia

Benedetta

Paky

Emanuel Lo, assente in puntatate perché malato, ha voluto proporre un compito a sorpresa ai ballerini e legato all'interpretazione: a tempo avrebbero dovuto mostrare emozioni come rabbia e felicità. Tra Gianmarco, Packy, Samu e Ramon è risultato vincitore Gianmarco. Improvvisazione anche per i cantanti: a sfidarsi Wax, Aaron e Piccolo G. per avere come premio un concerto all'Alcatraz a Milano di Gue Pequeno e Marracash. La gara è stata vinta da Wax con il brano Love di Gue e Marracash. Aaron è sembrato molto giù di morale perché non ha vinto la gara di canto, ma De Filippi lo ha fatto esibire di nuovo e il cantante ha ricevuto i complimenti del maestro.

A sorpresa Alessandra Celentano concede la maglia anche a Gianmarco Petrelli, tanto che per la contentezza tutti dopo la notizia sono scesi al centro studio e hanno ballato. La conduttrice ha esortato i professori a darsi da fare per assegnare le maglie, dato che al Serale manca sempre meno.

Amici vi aspetta su Canale 5 domenica 19 febbraio alle ore 14.00

