Amici 22, Maddalena Svevi è a rischio eliminazione: Alessandra Celentano parla chiarao

Nel daytime di Amici di oggi, martedì 31 gennaio, Maddalena Svevi è stata convocata da Alessandra Celentano e sembra che questa volta potrebbe essere l'ultima chance per la ballerina, ora, a rischio di eliminazione. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di Amici di oggi 31 gennaio, Maddalena Svevi è stata convocata in studio dalla maestra Alessandra Celentano, per discutere del suo futuro nel talent. L'insegnante è stata chiara: la ballerina non sta dando il meglio di sé e questo, inevitabilmente, ha comportato che la maestra ha deciso di darle un'ultima possibilità.

Amici 22, Alessandra Celentano dura con Maddalena Svevi: "La tua espressione è sempre uguale"

Che Alessandra Celentano sia spesso dura con gli allievi del programma è abbastanza risaputo: la professoressa ha deciso di convocare Maddalena Svevi per un confronto, perché per lei la situazione dell'allieva di Emanuel Lo è molto grave:

"Ho voluto incontrarti perché sto facendo delle valutazioni serie su di te e vorrei evitare di prendere delle decisioni estreme su di te. Tecnicamente, per me, sei tornata nel baratro, sei sempre uguale, hai sempre la stessa espressione. Non riesco a capire se sei una bambola sexy o una bambola assassina. Credo che sia arrivato il momento di fare un cambio. Il Serale è vicino e bisogna alzare l'asticella assolutamente, Maddalena. Non ho visto quella forza, quella voglia di fare e di migliorare. Per me quello che stai facendo non è abbastanza."

La ballerina era in lacrime, ma ha provato a giustificarsi, perché la voglia di impegnarsi c'è - e qui Alessandra Celentano l'ha fermata con un "Non si vede, non si sente per niente" - il suo desiderio è quello di migliorare. Celentanto le dice che le assegnerà un compito di media difficoltà e che in base a questo compito sarà deciso il suo futuro. Maddalena ha provato a dirle che si sarebbe impegnata, ma l'insegnante di ballo l'ha gelata con un ultimo: "Fatti, voglio i fatti, non mi interessano le parole". Questa è davvero l'ultima chance che ha la ballerina di dimostrare quanto vale, ce la farà?

