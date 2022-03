Amici 21, in onda stasera la seconda puntata del Serale: Irama tra gli ospiti della serata

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della nuova puntata del Serale di Amici.

Stasera, sabato 26 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Ospiti in studio il cantante ed ex allievo della scuola Irama , che si esibirà in un medley di Ovunque Sarai e 5 gocce, e l'attore Nino Frassica.

Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 21

Mancano poche ore alla nuova puntata del Serale di Amici 21. Stando alle anticipazioni riportate da AmiciNews ci saranno tanti colpi di scena e ben due eliminazioni. La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano aprirà la serata decidendo di sfidare il team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Ad avere la meglio saranno proprio quest'ultimi. Al ballottaggio finiranno Luigi, Leonardo e Calma.

Il team Todaro-Cuccarini inizierà la seconda manche sfidando ancora Zerbi e la maestra Celentano. Christian sarà l'allievo a rischio eliminazione. Terza e ultima manche: il team Zerbi – Celentano contro la squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Brutte notizie per Albe, Crytical e John Erik, che finiranno al ballottaggio finale.

Serena si aggiudicherà il Premio Tim, mentre Albe verrà informato di aver raggiunto un milione di streaming. Non mancheranno, come sempre, le discussioni tra i professori della scuola più amata e seguita d'Italia. A giudicare le esibizioni dei ragazzi Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. L'appuntamento è per stasera, sabato 26 marzo, in prima serata su Canale 5.

