Amici 21, Rudy Zerbi attacca Crytical e provoca Anna Pettinelli: "Mi voglio rovinare"

I nuovi guanti di sfida lanciati da Zerbi in vista della seconda puntata del Serale di Amici.

Manca poco alla seconda puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 26 marzo 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Rudy Zerbi ha lanciato un nuovo guanto di sfida che vedrà protagonisti il suo allievo Luigi Strangis e Crytical.

Rudy Zerbi torna all'attacco contro Crytical ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Rudy Zerbi ha fatto recapitare in casetta una lettera per il rapper Crytical. In occasione della seconda puntata del Serale, il professore ha deciso di lanciargli un nuovo guanto di sfida: "Anna Pettinelli è una furbacchiona e prova sempre a fregarmi. Mentre lei va, però, io già torno e non mi faccio certo fregare da lei. [...] Ho deciso di accontentare le teorie della campionessa olimpionica di arrampicata sugli specchi e lancio un nuovo guanto di sfida sulla versatilità tra Luigi e Crytical".

"Un guanto totalmente incentrato sulle ballad" ha aggiunto Zerbi "Anzi, mi voglio rovinare: saranno tutte ballad di oggi e moderne sicuramente più amate dalla Pettinelli, prof giovane della squadra giovane che piace ai giovani. Tanto, cara la mia furbacchiona, cambiando l'ordine degli addendi la somma non cambia. E la somma, per quanto riguarda Crytical, è sempre pari a zero".

"È equa questa?" ha domandato Maria De Filippi. "Sisi, questa si. Assolutamente. Mi dispiace solo che mi dica che sono pari a zero" ha prontamente replicato Crytical. Chi vincerà il guanto di sfida? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domani in prima serata su Canale 5.

