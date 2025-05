Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: Su Sky e in Streaming su NOW arriva la Puntata Evento con Lillo Ospite Speciale

Anticipazioni TV

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna oggi, 15 maggio 2025, per una puntata evento. La gara tra i ristoratori italiani accoglie - per la prima volta nella sua storia - un ospite speciale, che accompagnerà chef Borghese alla ricerca della Miglior Osteria Verace di Roma Est. A farci compagnia sarà Lillo!

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti torna a farci compagnia per festeggiare ancora il 10 anni dello show. Dopo il ciclo di episodi canonici, interrotto lo scorso febbraio, chef Borghese riprende il suo viaggio e lo fa con due puntate-evento. La prima di questa ci fa compagnia da oggi, 15 maggio 2025, su Sky e in Streaming solo su NOW e va in onda alle ore 21.15 su Sky Uno.

Per soffiare ancora le candeline, chef Borghese ha pensato di invitare, per la prima volta nella storia del programma, un ospite speciale. A seguire il conduttore nel suo viaggio alla ricerca della Migliore Osteria Verace di Roma Est – tema della puntata – è Lillo, che con la sua simpatia sarà un giudice molto particolare e anche se non potrà votare come gli altri, avrà un potere molto particolare. Scopriamo quale ma soprattutto vediamo chi sono gli “sfidanti romani”.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: la sfida continua con una puntata-evento e ospite speciale

La nuova edizione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è molto particolare e questo perché si festeggiano i 10 anni del programma. Chef Borghese ha pensato di aggiungere delle puntate speciali al suo viaggio e il ciclo di appuntamenti che abbiamo seguito sino allo scorso febbraio 2025 è cominciato con un episodio alla ricerca della migliore pizzeria contemporanea, in Italia. Sì perché la prima puntata andata in onda il 22 dicembre 2024 ci ha portato in giro per tutto il nostro paese, da sud a nord.

Nell’episodio in onda da oggi 15 maggio 2025, su Sky e in Streaming solo su NOW, si torna a parlare di novità e di puntate-evento. Stavolta però rimarremo in uno stesso posto, anzi in una stessa zona a Roma, per cercare la Migliore Ostera Verace di Roma Est. La particolarità sta nel fatto che ad accompagnare Chef Borghese ci sarà Lillo, un ospite speciale, presente per la prima volta nella storia del programma. Borghese e Lillo, entrambi romani, formano una coppia perfetta per cercare la romanità popolare, autentica e verace nella zona che ha dati i natali a Lillo e che è una parte della Capitale che ancora preserva la forte identità di un tempo, anche grazie a un minore afflusso di turisti e quindi a una poca presenza di menu turistici.

Si va quindi alla ricerca di quei piatti della tradizione culinaria romana come la trippa alla romana, la coda alla vaccinara, la coratella e i rigatoni con la pajata. A sfidarsi saranno, come sempre, quattro ristoratori che si giudicheranno l’un l’altro con un voto da 0 a 10 nelle quattro categorie ovvero menu, location, servizio e conto più una categoria special, un piatto special anzi che in questa puntata sarà il filetto di baccalà. I voti rimarranno segreti sino a quando non ci sarà il confronto finale e la votazione di Alessandro Borghese potrà ribaltare o confermare il risultato. Lillo non voterà come gli altri ma avrà a diposizione 5 punti extra da assegnare a un ristoratore a sua scelta. Le modalità della sfida sono sempre le stesse: si parte dall’ispezione delle cucine e del locale sino a testarne i piatti e il servizio. Alla fine solo uno trionferà e porterà a casa il titolo di migliore. Ma scopriamo insieme chi saranno gli sfidanti di oggi:

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi si sfiderà per il titolo di Migliore Osteria verace di Roma Est

Scopriamo insieme chi sono gli sfidanti romani della puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, in onda da oggi 15 maggio 2025.

L’ Hostaria 100Celle : si trova nel cuore di Centocelle ed è una tipica trattoria romana di quartiere con tovaglie a quadri e pareti dai colori caldi. Marcello, l’oste, l’ha riaperta dopo diversi anni mantenendo lo stile tradizionale e anche la proposta culinaria rispecchia la tradizione romana presentando tutte le caratteristiche della cucina delle nonne;

: si trova nel cuore di Centocelle ed è una tipica trattoria romana di quartiere con tovaglie a quadri e pareti dai colori caldi. Marcello, l’oste, l’ha riaperta dopo diversi anni mantenendo lo stile tradizionale e anche la proposta culinaria rispecchia la tradizione romana presentando tutte le caratteristiche della cucina delle nonne; L’ Osteria degli stolti : si trova a Tor Pignattara ed è un ristorante spazioso e ben arredato, con un incantevole giardino nascosto. È un locale ideale per le famiglie, dove tutti possono apprezzare la cucina romana con un tocco di novità. Alberto, il titolare e responsabile, si è voluto rimettere in gioco in un quartiere difficile. L’offerta gastronomica oscilla tra la cucina autentica romana e proposte vegan, fusion e internazionali con l’intento di sorprendere la clientela;

: si trova a Tor Pignattara ed è un ristorante spazioso e ben arredato, con un incantevole giardino nascosto. È un locale ideale per le famiglie, dove tutti possono apprezzare la cucina romana con un tocco di novità. Alberto, il titolare e responsabile, si è voluto rimettere in gioco in un quartiere difficile. L’offerta gastronomica oscilla tra la cucina autentica romana e proposte vegan, fusion e internazionali con l’intento di sorprendere la clientela; L’Amicone – Cucina di quartiere : è uno storico locale aperto nel 1982 a Centocelle; si presenta con una location moderna e semplice, rinnovata dal titolare e proprietario Emiliano. Conserva l’anima della cucina tradizionale e familiare; non a caso propone una gastronomia tipica e casalinga, portata in tavola dalle sapienti mani della mamma di Emiliano, che ogni giovedì prepara il suo cavallo di battaglia, gli gnocchi fatti a mano;

: è uno storico locale aperto nel 1982 a Centocelle; si presenta con una location moderna e semplice, rinnovata dal titolare e proprietario Emiliano. Conserva l’anima della cucina tradizionale e familiare; non a caso propone una gastronomia tipica e casalinga, portata in tavola dalle sapienti mani della mamma di Emiliano, che ogni giovedì prepara il suo cavallo di battaglia, gli gnocchi fatti a mano; La Certosa: è una trattoria rustica e unica nel suo genere, aperta nel 2013; si affaccia in una sorta di “borgo” da cui prende il nome e assicura un angolo di tranquillità lontano dal caos del centro, non a caso tra i suoi clienti abituali si annoverano grandi artisti e attori. La titolare Loredana è la tuttofare del locale, che tutti i giorni può contare sull’elevata qualità del pesce fresco e sulla tipica cucina da trattoria. Il piatto forte, infatti, sono i tonnarelli cozze e pecorino.

Dopo la puntata del 15 maggio 2025, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti tornerà il 22 maggio 2025, sempre su Sky e in Streaming su NOW, con la seconda puntata-evento e l’ultima della stagione. L’episodio ci porterà di nuovo in giro per l’Italia alla ricerca del Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca del nostro paese.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.