Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: la terza puntata evento arriva il 22 maggio 2025 su Sky e in Streaming solo su NOW

Il viaggio dei dieci anni di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti si conclude con la terza puntata-evento, in onda da oggi su Sky e in Streaming solo su NOW. Chef Borghese cerca il Miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d'Italia.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti chiude il suo nuovo ciclo di episodi per festeggiare i 10 anni del programma con la terza puntata-evento di questa fantastica e particolare stagione. L’episodio che vedremo da oggi, giovedì 22 maggio 2025, in esclusiva su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 - e in Streaming solo su NOW, ci riporta a viaggiare in tutta Italia, alla ricerca del miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d'Italia. Chef Borghese si sposterà tra 4 regioni - Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Puglia – per trovare il vincitore di questa ultima serata.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: la terza puntata-evento va alla ricerca del Miglior Ristorante con Laboratorio di pasta fresca

Chef Borghese ci accompagna nell’ultimo appuntamento del nuovo ciclo di episodi della nuova stagione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, cominciata lo scorso dicembre 2024. La puntata conclusiva sarà un vero e proprio evento e come la prima, ci porterà in giro per tutta l’Italia, in ben 4 regioni del nostro paese, accomunate dalla passione per la pasta fresca. Sì perché l’ultima corsa di quest’anno ci farà scoprire qual è il Miglior Ristorante con Laboratorio di pasta fresca. Ogni parte del nostro paese vanta delle specialità di pasta fresca. Si va dalle lasagne ai tortellini, dagli agnolotti alle orecchiette, dai pansoti ai paccheri, tutti e serviti in diversi modi. La pasta fresca è un must della cucina italiana, un vero e proprio business ma anche uno dei fiori all’occhiello della nostra tradizione. E a rendere unico questo prezioso tesoro ci sono le “sfogline” anche loro protagoniste di questa affascinante nuova puntata.

Anche se in questo episodio-evento si andrà in giro per tutta Italia, il gioco non cambierà. 4 ristoratori si sfideranno con i loro locali, pranzeranno e ceneranno dai loro rivali e daranno un voto da 0 a 10 nelle quattro categorie ormai famose del programma: menu, location, conto e servizio. Ci sarà anche stavolta la quinta categoria, lo special, che in questa puntata sarà la lasagna, che ogni regione interpreta a modo suo declinandola in diverse versioni, dal condimento alla sfoglia rettangolare, rigorosamente sottile e morbida. I voti saranno segreti sino al tavolo del confronto e la votazione di Chef Alessandro Borghese potrà confermare o ribaltare il risultato.

Ma chi saranno gli sfidanti di questa nuova puntata-evento? Scopriamolo!

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi si contende il titolo di Miglior Ristorante con Laboratorio di pasta fresca

Il giro per l’Italia Alessandro Borghese ha trovato 4 agguerriti concorrenti, anzi ristoratori, che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di Miglior Ristorante con Laboratorio di Pasta fresca. In gara ci saranno:

I Fratelli Bruzzone , situato nel centro storico di Torino , tra la Mole Antonelliana e il Museo Egizio. Il locale è elegante e molto curato, con grandi vetrate e arredamenti chic. Martina , titolare e cuoca, è determinata e sempre molto concentrata nel gestire la cucina e la sala. Nel suo menu porta i suoi ricordi, riproponendo piatti di cucina casalinga piemontese, dove la pasta fresca è il must;

, situato nel , tra la Mole Antonelliana e il Museo Egizio. Il locale è elegante e molto curato, con grandi vetrate e arredamenti chic. , titolare e cuoca, è determinata e sempre molto concentrata nel gestire la cucina e la sala. Nel suo menu porta i suoi ricordi, riproponendo piatti di cucina casalinga piemontese, dove la pasta fresca è il must; La Vegia Ostaia Da O Poulu che si trova a Genova , sulle alture di Sestri Ponente e a pochi minuti a piedi dall'osservatorio astronomico. È la classica osteria a carattere regionale con tovaglie a quadretti, muri in pietra e mattoni a vista. Fuori si può trovare un accogliente giardino con orto e in estate è possibile mangiare al fresco. Roberto è il titolare e il responsabile di sala ma anche colui che mette le mani in pasta, grazie agli insegnamenti della mamma;

che si trova , sulle alture di Sestri Ponente e a pochi minuti a piedi dall'osservatorio astronomico. È la con tovaglie a quadretti, muri in pietra e mattoni a vista. Fuori si può trovare un accogliente giardino con orto e in estate è possibile mangiare al fresco. è il titolare e il responsabile di sala ma anche colui che mette le mani in pasta, grazie agli insegnamenti della mamma; Il Ristorante Da Cesarina situato nel centro di Bologna . È un locale storico e caratteristico con travi in legno a vista, quattro sale molto grandi e un dehors che affaccia su una delle piazze più belle della città. Quando il clima lo consente si può mangiare all'aperto godendo di una splendida vista. Pietro è il titolare e lavora nel mondo della ristorazione da sempre, avendo iniziato proprio dalla lavorazione della pasta fresca. Porta in tavola la tipica cucina bolognese, mettendo al centro della sua cucina la pasta fresca;

situato nel . È un locale storico e caratteristico con travi in legno a vista, quattro sale molto grandi e un dehors che affaccia su una delle piazze più belle della città. Quando il clima lo consente si può mangiare all'aperto godendo di una splendida vista. è il titolare e lavora nel mondo della ristorazione da sempre, avendo iniziato proprio dalla lavorazione della pasta fresca. Porta in tavola la tipica cucina bolognese, mettendo al centro della sua cucina la pasta fresca; L’U'vulesce Vino e Cucina è situato vicino alla caratteristica Basilica di San Pietro Apostolo, nel cuore di Cerignola (in provincia di Foggia). Il locale trasmette una sensazione gradevole di familiarità e calore con spazi intimi, una quarantina di coperti all’interno, legno alle pareti e un maestoso bancone in legno con un’enoteca a vista. Rosario è un titolare vulcanico e carismatico; lavora in sala e si occupa di accogliere e intrattenere i clienti. Innamorato della sua Puglia, porta in tavola la tradizione della sua terra, mettendo in risalto la pasta fresca, quotidianamente lavorata dalla mamma.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.