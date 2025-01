Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: La Quarta Tappa della decima stagione arriva nel Canavese

Anticipazioni TV

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti arriva tra le colline avvolgenti e i borghi arroccati del Canavese. Chi sarà il miglior ristorante della storica regione del Piemonte? Scopriamo insieme chi saranno i ristoranti e i ristoratori in gara nella quarta tappa dello show, in onda il 12 gennaio 2025 su Sky e in Streaming su NOW.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti arriva in Piemonte, tra le avvolgenti colline e i borghi arroccati del Canavese. La quarta tappa dello show, che quest’anno compie dieci anni, va in onda il 12 gennaio 2025 su Sky e in Streaming solo su NOW.

Borghese è pronto a farci scoprire tradizioni culinarie di un territorio perfetto per tutti coloro che vogliono allontanarsi dalla città e immergersi nella natura. La regione del Canavese offre questo comfort e lo fa sia grazie alla sua città di Ivrea – famosa per la Battaglia delle Arance durante il periodo di Carnevale – che ai suoi borghi, affascinanti e suggestivi, tra i quali si contano Castellamonte, Sparone e Rivarolo Canavese.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: la quarta tappa arriva in Piemonte, nel Canavese

L’iconico van di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti arriva nel Canavese, in Piemonte. Nella quarta tappa, che arriverà il 12 gennaio 2025, andremo alla scoperta dei sapori autentici della cucina canavesana, che oltre ai grandi classici come il vitello tonnato e il bunet, propone una tradizione rurale e nascosta, composta da piatti semplici come la zuppa di ajucche o la tofeja. Nell’episodio vedremo chef Borghese alla ricerca del miglior ristorante tra il Balmetto Mercando di Gianluca, La Scarpetta di Noemi, La Rocca di Sparone di Martin e il Ristorante Berta di Clara.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi sono i ristoranti in gara nel Canavese

Nella quarta tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti vedremo sfidarsi quattro ristoratori e i loro quattro ristoranti nel Canavese, ecco chi sono:

Balmetto Mercando: il ristorante è gestito da Gianluca insieme alla sua compagna Valentina, ed è a Borgofranco d'Ivrea. Il locale è costituito su più livelli. Si parte da una cantina di vini e formaggi, passando per tre sale dedicate alla ristorazione e a una corte interna, per arrivare a una grande terrazza esterna. Il nome del locale deriva dai "balmetti", ovvero delle antiche cantine della zona dove si conservavano vini e formaggi. La cucina proposta è tradizionale e semplice, con un menu fresco e ristretto, con una punta di modernità;

La Scarpetta: il ristorante è gestito dalla giovanissima chef Noemi e da sua sorella Sara. Il locale è situato a Spineto e ha uno stile rustico, con mattoncini rossi alle pareti e sedie di paglia. La cucina proposta è contemporanea e si avvale dei prodotti del territorio, spesso acquistati da coltivatori e allevatori della zona, che li lavorano con nuove tecniche;

La Rocca di Sparone: il ristorante si trova ai piedi della rocca di Re Arduino, nella Valle Orco del Canavese. La location è suggestiva visto che si trova sotto la roccia di una montagna, visibile anche dentro alla sala del ristorante. A presentarlo è Martin che affianca suo padre in cucina come sous chef e che rappresenta la quarta generazione che porta avanti la gestione. Ad aprire La Rocca è stato suo nonno, nel 1976. La proposta della cucina è fresca e giovanile ma anche tradizionale piemontese, rivisitata in chiave moderna, con una parte mediterranea dedicata al pesce;

: il ristorante si trova della , nella Valle Orco del Canavese. La location è suggestiva visto che si trova sotto la roccia di una montagna, visibile anche dentro alla sala del ristorante. A presentarlo è che affianca suo padre in cucina come e che rappresenta la quarta generazione che porta avanti la gestione. Ad aprire La Rocca è stato suo nonno, nel 1976. La e giovanile ma anche , rivisitata in , con una dedicata al pesce; Ristorante Berta: il ristorante è gestito da Clara ed è un locale storico a Pertusio, rinomato per il suo forno a legna, in cui su preparava il pane. Il locale ha diverse sale, un dehors interno e una splendida terrazza al piano superiore. Lo stile è eccentrico e mixa un arredamento vintage con oggetti kitsch. La cucina rivisita in chiave moderna la tradizione, abbinando sapori poco usuali senza tralasciare piatti storici piemontesi. Grande attenzione anche alla decorazione dei piatti.

Tutti i ristoratori si cimenteranno con il piatto special che, in questa puntata, sarà lo Zabaione al Passito di Calusco, una crema dolce dalla consistenza soffice e spumosa, dalle origini molto antiche. In Piemonte viene preparata con l’aggiunta del Passito di Caluso, un prodotto DOCG.

Tutti i concorrenti saranno ospiti dei loro rivali e li giudicheranno secondo 5 categorie: location, menu, servizio, conto e anche, come detto sopra, sulla categoria special, ovvero lo Zabaione. I voti dati – da 0 a 10 – verranno tenuti segreti sino al tavolo del confronto. Quelli di Borghese verranno svelati solo alla fine della puntata, al momento della scoperta del vincitore.

Il viaggio gastronomico di Alessandro Borghese 4 Ristoranti proseguirà il suo percorso lungo tutta la penisola passando per Senigallia, Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia e Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento dedicate alla pasta fresca e alle osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo super ospite Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.