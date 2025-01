Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: La nuova tappa della decima stagione arriva sul lungomare di Senigallia

Anticipazioni TV

Chi sarà il Miglior Ristorante del Lungomare di Senigallia? Lo scopriremo oggi nella nuova puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti. Una nuova sfida attende i ristoratori italiani, stavolta tutti su una splendida rotonda sul mare.

Oggi, domenica 19 gennaio 2025, ci aspetta un nuovo appuntamento con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. La sfida tra i ristoranti e i ristoratori italiani va in onda su Sky – su Sky Uno in prima TV alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW. Per la quinta tappa di questa nuova edizione che festeggia i dieci anni del programma, chef Borghese è arrivato su una splendida Rotonda sull’Adriatico, Senigallia, nelle Marche, alla ricerca del Miglior Ristorante sul Lungomare. Ma chi si aggiudicherà questo ambito titolo tra i quattro concorrenti che vi riveliamo ora?

Nuovo appuntamento con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. La quinta tappa della decima edizione arriva a Senigallia e cerca il Miglior Ristorante sul Lungomare.

Con i suoi quasi 14 chilometri di lungomare, Senigallia è una vera e propria Rotonda sul Mare, l’Adriatico. Nella tappa del 19 gennaio 2025, chef Borghese indagherà sulle tradizioni culinarie di una delle mete turistiche più sorprendenti del nostro Paese, dove convivono relax, natura, turismo e movida.

Senigallia è un luogo dove si può trovare la Storia, grazie ai reperti archeologici romani accanto alla Spiaggia di Velluto, ma anche l’arte e la buona cucina. Sul lungomare si possono apprezzare numerosi ristoranti con un’ampia offerta di pesce, dal fritto misto al “brodetto alla senigalliese” ma si spazia anche dalla tradizione dei bistrot alle trattorie tipiche, con terrazze dalla vista mozzafiato.

A contendersi il titolo di Miglior Ristorante del Lungomare di Senigallia saranno il Bruna Bistrò di Arianna, il Ristorante La Tartana di Petra, Il Mare in Terrazza di Annalisa e il Tajamare di Cristian. I concorrenti dovranno giudicare e votare il proprio avversario in base a quattro categorie più uno special, ovvero un piatto tipico – che cambia in ogni puntata – e che oggi sarà la grigliata dell’Adriatico, caratterizzata da una panatura aromatizzata con aglio e prezzemolo e che si basa sulla disponibilità del pescato del giorno, tra cui di solito ci sono calamari, seppioline, coda di rospo, cozze, mazzancolle, sardoncini, sogliola, branzino e orata.

Scopriamo insieme chi saranno i ristoranti e i ristoratori della quinta tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti sul lungomare di Senigallia.

Il Bruna Bistrò di Arianna, responsabile di sala, è a pochi passi dalla famosa Rotonda di Senigallia; il locale è ampio, luminoso, giovanile e presenta un'atmosfera informale ma intima. Non ha accesso diretto alla spiaggia ma il mare è visibile attraverso le vetrate. Il nome deriva dal nome proprio della nonna di Arianna, che lo gestisce insieme a Michael, chef del locale. Nel menu ci sono molto ricette della nonna Bruna ma c'è anche grande attenzione all'innovazione;

Ristorante La Tartana di Petra, la giovane titolare, è una location completa in cui ci sono un ristorante interno, una veranda, tavoli sulla sabbia, un beach club, uno stabilimento balneare e un rooftop con vista sulla Rotonda. Tutti gli oggetti richiamano il mare e il mondo della navigazione e l'arredamento interno è dominato dai colori blu e marrone. La proposta gastronomica del locale è perlopiù a base di pesce ed è territoriale con un'attenta ricerca e selezione delle materie prime;

Il Mare in Terrazza di Annalisa, titolare e responsabile di sala, è un raffinato ristorante all'interno dell'hotel Terrazza Marconi. Gode di una posizione privilegiata di fronte alla Rotonda e vanta una terrazza che permette una vista mozzafiato sul mare. Propone una cucina semplice con un menù volontariamente ristretto e attento alle materie prime;

Tajamare, di Cristian il titolare, è un grazioso ristorante sul lungomare con una posizione strategica. È infatti a cinque minuti a piedi dalla rotonda e altrettanti dal centro città; il locale è accogliente e informale, con una predominanza dei colori azzurro, bianco e marrone. La sua proposta è prevalentemente a base di pesce, il fiore all'occhiello del ristorante è la sfoglina che prepara "in diretta" la pasta fresca.

Tutti i ristoratori dovranno dare un voto da 0 a 10 al proprio avversario – da cui saranno ospitati – sulla location, menu, servizio, conto e categoria special. I voti rimarranno segreti sino al tavolo del confronto mentre quelli di Alessandro Borghese – che potrebbero ribaltare o confermare la classifica provvisoria – saranno svelati solo alla fine, quando verrà annunciato il vincitore.

Il viaggio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti non si ferma e proseguirà il suo percorso lungo tutta la penisola con le nuove tappe, che arriveranno: a Viterbo, a Trani, nella riva trentina del Lago di Garda, a Cremona e provincia e a Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento sulla pasta fresca e sulle osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo special guest Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.