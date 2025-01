Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco qual è la Migliore Osteria all'interno delle mura di Viterbo

Anticipazioni TV

La decima edizione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti per la sesta tappa dello show, ha fatto tappa a Viterbo per scoprire qual è la Migliore Osteria all'interno delle mura della città. Ma chi ha vinto tra...

La sesta tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è arrivata a Viterbo, alla ricerca della Migliore Osteria all’interno delle mura della città. La puntata è andata in onda il 26 gennaio 2025 su Sky e in Streaming solo su NOW e ha visto sfidarsi l’Osteria Moderna di Luca, Il Labirinto di Valentina, il Ristorante Tre Re di Eleonora e l’Hosteria Dal Sor Bruno di Bruno. Ma chi ha vinto e si è aggiudicato il titolo di miglior osteria? Scopriamolo insieme.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco cosa è successo nella sesta tappa della decima stagione

Alessandro Borghese è arrivato a Viterbo anzi tra le mura della città, alla ricerca della miglior osteria all’interno delle fortificazioni della “Città dei Papi”. Nella sesta tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti si sono sfidati l’Osteria Moderna di Luca, Il Labirinto di Valentina, il Ristorante Tre Re di Eleonora e l’Hosteria Dal Sor Bruno di Bruno, ed è stata una gara piena di tensioni.

È stata una sfida prevalentemente tra tradizione e innovazione, in molte occasioni poco apprezzata. A far discutere i concorrenti è stato soprattutto il piatto special, a volte ritenuto dal colore troppo pallido e non fedele alla ricetta originale. Tra i concorrenti si è dibattuto anche sul prezzo, a volte ritenuto un po’ troppo alto per essere di un’osteria. Nell’episodio sono fioccati voti piuttosto bassi; è apparso persino l’1 che, come rivelato da Borghese, è apparso poche volte nella storia del programma. Ma chi ha vinto tra gli sfidanti di oggi? Chi si è aggiudicato il titolo di Miglior Osteria all’interno delle mura di Viterbo?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi ha vinto la sesta tappa della decima stagione

Ad aggiudicarsi il titolo di Migliore Osteria all’interno delle mura di Viterbo è stata Valentina con Il Labirinto. La concorrente ha trionfato grazie alla sua capacità del suo locale di mischiare tradizione viterbese con quella sarda delle sue origini. Borghese ha però preferito il piatto special – la zuppa di ceci e castagne in questa puntata – dell’Hosteria Dal Sor Bruno di Bruno. I voti dello chef hanno parzialmente rivoluzionato la classifica provvisoria, fissandone una nuova e definitiva. Eccola:

Il Labirinto di Valentina; L’Osteria Moderna di Luca; Il Ristorante Tre Re di Eleonora; l’Hosteria Dal Sor Bruno di Bruno.

Il viaggio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti prosegue lungo tutta la penisola passando per Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia e Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento dedicate alla pasta fresca e alle osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo super ospite Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.