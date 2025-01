Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: nella Sesta Tappa si va alla ricerca della Migliore Osteria dentro le Mura di Viterbo

Anticipazioni TV

La nuova tappa della decima edizione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti arriva a Viterbo e cerca la Migliore Osteria dentro le mura della città laziale. Chi saranno gli sfidanti che si daranno battaglia nella puntata in onda su Sky e in Streaming solo su NOW il 26 gennaio 2025? Scopriamolo.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti arriva nel Lazio, precisamente a Viterbo, per la sesta tappa del viaggio alla ricerca dei migliori ristoranti italiani. Nella puntata che andrà in onda il 26 gennaio 2025, su Sky, alle ore 21.15 su Sky Uno, e in Streaming solo su NOW, vedremo in gara quattro ristoratori pronti a tutto per dimostrare di avere il locale migliore. Si giocheranno tutto: l’Osteria Moderna di Luca, Il Labirinto di Valentina, il Ristorante Tre Re di Eleonora e l’Hosteria Dal Sor Bruno di Bruno. Ma vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo appuntamento.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, edizione 10: nella sesta tappa si cerca la Migliore Osteria tra le mura di Viterbo

Viterno è la “Città dei Papi” e conserva ancora il fascino di un tempo. Le sue mura, massicce, proteggono la città che ha origini antichissime ed è ricca di resti etruschi. Chef Borghese si avventurerà tra le vie della città alla ricerca della Migliore Osteria all’interno delle Mura. Sono tanti i visitatori, appassionati di arte e storia, che frequentano Viterbo e che possono apprezzare un’offerta gastronomica unica, resa tale dall’influenza delle regioni limitrofe, ovvero Umbria e Toscana, ma anche della vicinissima Roma. La cucina viterbese propone prodotti tipici del territorio e piatti semplici di una volta, gustosi anche se poveri. Tra questi il fieno di Canepina, i funghi, il coniglio, i lombrichelli, la zuppa di ceci e castagne.

In questa cornice medievale, quasi da favola, le vecchie osterie, dall’atmosfera casalinga, si alternano con ristoranti moderni. Ma possibile che la strada della cucina viterbese sia destinata a diventare moderna e innovativa oppure la tradizione vince ancora?

Lo scopriremo nella nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti in onda il 26 gennaio 2025. Ma vediamo chi saranno gli sfidanti di questa sesta tappa.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi sono i ristoratori in gara tra le mura di Viterbo

Scopriamo insieme quali sono i ristoranti e i ristoratori in gara nella sesta tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, pronta a trovare la Migliore Osteria tra le mura di Viterbo:

Il Labirinto si trova nel cuore del centro storico e ha un ampio dehors su una delle piazze principali della città, Piazza del Gesù. Il suo interno ricorda i dettami della classica osteria: archi a volta, pareti in pietra e una mise-en-place semplice. Valentina è titolare e responsabile di sala del ristorante, avviato dai genitori nel 1987, e lavora insieme al fratello chef Matteo. Le sue origini sarde hanno influenzato da sempre la proposta gastronomica del ristorante, che unisce la tradizione viterbese alla ricchezza della cucina della Sardegna ;

L'Osteria Moderna, è un piccolo locale tra le vie del centro storico aperto da soli sei anni; è la perfetta fusione tra la storicità delle mura cittadine e l'eccentricità moderna dell'arredamento scelto da Luca, il giovane titolare e cuoco. La sua cucina riprende quella di un tempo, ma viene "attualizzata" con tecniche di cottura moderne;

Il Ristorante Tre Re è un'antica locanda, aperta nel 1603. Oggi è un punto di riferimento in città anche grazie alla sua ubicazione nel cuore di Viterbo. Al suo interno si respira tutta la storicità del luogo; è infatti ancora presente l'antica insegna della locanda e una cappa risalente al '600. Eleonora è la titolare del locale e ha dedicato tutta la sua vita al lavoro. È molto legata al suo ristorante e ama prendersi cura dei suoi clienti. La sua è una cucina tipica e casalinga, che rispetta le ricette di una volta;

è un’ , aperta nel 1603. Oggi è un punto di riferimento in città anche grazie alla sua ubicazione nel cuore di Viterbo. Al suo interno si respira tutta la storicità del luogo; è infatti ancora presente l’antica insegna della locanda e una cappa risalente al ‘600. e ha dedicato tutta la sua vita al lavoro. È molto legata al suo ristorante e ama prendersi cura dei suoi clienti. La sua è una , che rispetta le ricette di una volta; L’Hosteria Dal Sor Bruno ha aperto 12 anni fa a San Pellegrino, il quartiere medioevale più antico d’Europa. Si presenta con un ambiente classico e accogliente, con mura in pietra e tavoli in legno, che negli anni è stato riempito con bottiglie di vino e stravaganti oggetti scelti da Bruno, titolare e responsabile di sala. La cucina è classica e tradizionale, basata su piatti e prodotti del territorio della Tuscia viterbese. Tra i punti di forza la cantina di 500m², la più grande della città.

I ristoratori – e Alessandro Borghese - dovranno come sempre dare un voto da 0 a 10 alla location, al menu, al servizio e al conto del proprio avversario. Dovranno però giudicare anche una quinta categoria, ovvero il piatto speciale che, in questa puntata, sarà la zuppa di ceci e castagne.

I voti rimarranno segreti sino al tavolo di confronto mentre quelli di Borghese verranno svelati solo alla fine dell’episodio, quando verrà dichiarato il vincitore.

Il viaggio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti continua e la prossima settimana proseguirà lungo tutta la penisola passando per Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia e Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento dedicate alla pasta fresca e alle osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo super ospite Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.