Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco qual è il Miglior Ristorante sul Lungomare di Senigallia

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti è arrivato a Senigallia. Chi si è aggiudicato il titolo di Miglior Ristorante del Lungomare tra il Bruna Bistrò di Arianna, il Ristorante La Tartana di Petra, Il Mare in Terrazza di Annalisa e il Tajamare di Cristian?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è arrivato a Senigallia, alla ricerca del Miglior Ristorante sul Lungomare. Nella puntata andata in onda ieri, 19 gennaio 2025, su Sky e in Streaming solo su NOW, chef Borghese ha messo alla prova quattro nuovi ristoratori, che si sono sfidati a suon di piatti di pesce e di grigliata mista, special della quinta tappa del programma. Ma chi ha vinto la sfida tra il Bruna Bistrò di Arianna, il Ristorante La Tartana di Petra, Il Mare in Terrazza di Annalisa e il Tajamare di Cristian? Scopriamolo insieme.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: La quinta tappa della decima edizione è sbarcata a Senigallia

Il van di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è giunto a Senigallia, alla ricerca del miglior ristorante del lungomare di questa città marchigiana da un lungo litorale e con una splendida Rotonda sul Mare. Nella quinta tappa del viaggio di chef Borghese si sono sfidati il Bruna Bistrò di Arianna, il Ristorante La Tartana di Petra, Il Mare in Terrazza di Annalisa e il Tajamare di Cristian. Tutti i concorrenti si sono cimentati nei loro miglior piatti ed è stata una gara molto equilibrata. Al confronto finale tutti sono arrivati con dei voti molto vicini l’uno con l’altro.

I ristoratori hanno apprezzato, di quasi tutti i propri avversari, la proposta di pesce fresco e il rispetto della tradizione mentre è stata criticata la mancanza di attenzione nel servizio di uno dei concorrenti. Ma chi ha vinto la sfida?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi è il Miglior Ristorante sul Lungomare di Senigallia?

La quinta tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è stata, come abbiamo detto prima, molto equilibrata. I voti di Borghese hanno confermato la classifica provvisoria e il Bruna Bistrò di Arianna è il vincitore e si aggiudica il titolo di Miglior Ristorante del Lungomare di Senigallia. Ecco la classifica finale:

Bruno Bistrò di Arianna; Il Mare in Terrazza di Annalisa; Il Tajamare di Cristian; Il Ristorante La Tartana di Petra.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti prosegue il suo percorso con nuove tappe, che arriveranno: a Viterbo, a Trani, nella riva trentina del Lago di Garda, a Cremona e provincia e a Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento sulla pasta fresca e sulle osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo special guest Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.