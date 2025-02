Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco qual è il Miglior Ristorante di Cucina Contemporanea di Cremona e provincia

Anticipazioni TV

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti è arrivato a Cremona e Provincia per l'ultima tappa del ciclo classico di episodi di questa decima edizione. Ma chi ha trionfato tra il Juliette Lounge Restaurant di Sergio, L’oSte di Maria, Il Remolino di Lorenzo e il Ristorante Il Violino di Takayuki?

Alessandro Borghese è arrivato a Cremona e provincia per l’ultima tappa del ciclo di episodi classici della decima stagione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Nell’episodio andato in onda domenica 23 febbraio 2025 su Sky e in Streaming solo su NOW, si sono sfidati il Juliette Lounge Restaurant di Sergio, L’oSte di Maria, Il Remolino di Lorenzo e il Ristorante Il Violino di Takayuki, tutti accomunati dal desiderio di distinguersi e di affermarsi nella contemporaneità. Ma chi è stato eletto Miglior Ristorante di Cucina Contemporanea? Scopriamolo insieme.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Chef Borghese alla ricerca del Miglior Ristorante di Cucina Contemporanea di Cremona e provincia

L’ultima puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti - o meglio del ciclo di episodi classici - ci ha portato a Cremona e provincia, la città della musica e dei liutai, alla ricerca del Miglior Ristorante di Cucina Contemporanea. Nella puntata andata in onda domenica 23 febbraio 2025 si sono sfidati quattro ristoranti accomunati dallo stile contemporaneo, espresso sia nella proposta culinaria sia nell’arredamento del locale. Tutti e quattro i concorrenti hanno presentato le proprie location colorate e ben curate e la sfida è stata molto bilanciata sino alla fine.

Gli sfidanti - Juliette Lounge Restaurant di Sergio, L’oSte di Maria, Il Remolino di Lorenzo e il Ristorante Il Violino di Takayuki – si sono confrontati sul piatto special, per questo episodio il risotto alla zucca. Lo special insieme al servizio sono state le categorie più criticate anche se, questa volta, al tavolo del confronto non si sono verificati particolari scontri. Ma chi ha vinto la sfida?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco qual è il Miglior Ristorante di Cucina Contemporanea di Cremona e provincia

L’ultima tappa del ciclo classico di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, decima stagione, è stata vinta da L’oSte. È il locale di Maria il Miglior Ristorante di Cucina Contemporanea di Cremona e Provincia. Maria vince insieme allo chef, suo genero, che l’ha accompagnata in questa avventura. Ecco la classifica finale stilata dopo i voti di chef Borghese:

L’oste di Maria; Il Remolino di Lorenzo; Il Ristorante Il Violino di Takayuki; Il Juliette Lounge Restaurant di Sergio.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti si prende una breve pausa. Nei prossimi mesi arriveranno due puntate-evento che ci porteranno alla ricerca dei miglior ristoranti di pasta fresca e delle migliori osterie veraci di Roma Est, insieme al guest star Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.