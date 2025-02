Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: a Cremona e Provincia si cerca il Miglior Ristorante di Cucina Contemporanea

Anticipazioni TV

Ultima tappa del ciclo "classico" di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, decima edizione. Si chiude a Cremona e Provincia - ma solo per il momento visto che mancano due episodi speciali - il viaggio di Chef Borghese alla ricerca della migliore cucina italiana. Ed ecco cosa vedremo nell'episodio di domenica 23 febbraio 2025.

Si chiude domenica 23 febbraio 2025 il ciclo classico degli episodi di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti decima edizione. L’ultimo episodio canonico va in onda su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW e ci porta alla scoperta del Miglior Ristorante di Cucina Contemporanea di Cremona e Provincia. Il van dai vetri oscurati arriverà nella città dei liutai e in un territorio permeato di musica, per scoprirne le proposte culinarie. Ma vediamo chi saranno i concorrenti in gara di questo soave ultimo appuntamento… per ora!

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: a Cremona e Provincia si cerca la cucina contemporanea

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti arriva a Cremona, città dei liutai ma anche della buona cucina, quella che esalta i prodotti del territorio come il bollito, il torrone, la mostarda e i marubini, una pasta fresca ripiena. Tra costruzioni medievali e stradine acciottolate, si trovano locali gestiti da nuove generazioni di ristoratori, decisi a portare alta la bandiera dell’innovazione ai fornelli, rielaborando la tradizione cremonese. Sarà proprio a Cremona e provincia che chef borghese cercherà il miglior ristorante di cucina contemporanea.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi sono i concorrenti di Cremona e Provincia

I concorrenti che si sfideranno nella puntata in arrivo domenica 23 febbraio 2025 saranno: il Juliette Lounge Restaurant di Sergio, L’oSte di Maria, Il Remolino di Lorenzo e il Ristorante Il Violino di Takayuki. Conosciamoli nel dettaglio:

Juliette Lounge Restaurant di Sergio – raffinato gestore e responsabile di sala - è un ex cascina ristrutturata alle porte di Cremona. Il suo stile è curato e ha al suo interno alcuni elementi di design. La proposta culinaria non segue la tradizione e punta sulla ricercatezza e l’ innovazione degli ingredienti . Il tocco di freschezza è dato dallo staff , composto da under 30 ;

– raffinato gestore e responsabile di sala - è un alle porte di Cremona. Il suo stile è curato e ha al suo interno alcuni elementi di design. La e punta sulla e l’ . Il tocco di è dato dallo , composto da ; L’oSte di Maria –titolare insieme allo chef e genero Stefano – è situato nella piazza principale della città e presenta un arredamento vintage con tocchi di british moderno. La proposta culinaria è innovativa soprattutto nelle tecniche e nei sapori . Nel menu è visibile il percorso di vita dello chef . Si parte dalle sue origini pugliesi, si passa per la Svizzera e il Piemonte e si arriva a Cremona;

–titolare insieme allo chef e genero Stefano – è situato nella e presenta un arredamento vintage con tocchi di british moderno. La soprattutto nelle . Nel è visibile il . Si parte dalle sue origini pugliesi, si passa per la Svizzera e il Piemonte e si arriva a Cremona; Il Remolino di Lorenzo , ex imprenditore agricolo, è situato a Casaletto Ceredano , in provincia di Cremona . Il locale è immerso nel verde e fa parte di un complesso in cui è presente anche un maneggio. La cucina proposta non segue totalmente la tradizione ma mostra la sua volontà di innovarsi così come la ricercatezza delle materie prime;

, ex imprenditore agricolo, è situato a , in . Il locale è immerso nel verde e fa parte di un complesso in cui è presente anche un maneggio. La proposta ma mostra la sua così come la ricercatezza delle materie prime; Il Violino di Takayuki, l direttore di sala, è a pochi passi dal Duomo. È un ristorante elegante e raffinato, con un tovagliato bianco, colonne in pietra e molti oggetti che richiamano il legame che Cremona ha con la musica. La proposta culinaria è una cucina moderna con una rivisitazione dei classici cremonesi.

Tutti i concorrenti pranzeranno o ceneranno nei ristoranti degli avversari e daranno loro un voto da 0 a 10 sulle quattro categorie storiche del programma: location, menu, servizio e conto. A queste si aggiunge la categoria special, ovvero un piatto speciale, che cambia a seconda della tappa. In questa puntata più che di un piatto si parlerà di un ingrediente saporito e colorato, che non può mai mancare sulle tavole cremonesi. Stiamo parlando della zucca, la cui dolcezza e consistenza è perfetta per un risotto gustoso e del tutto personalizzabile.

Le votazioni rimarranno segrete sino al tavolo di confronto mentre i voti di chef Borghese verranno svelati solo alla fine dell’episodio, quando verrà eletto il vincitore.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti si prende una breve pausa. Nei prossimi mesi arriveranno due puntate-evento che ci porteranno alla ricerca dei miglior ristoranti di pasta fresca e delle migliori osterie veraci di Roma Est, insieme al guest star Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.