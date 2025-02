Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: ecco qual è il Miglior Ristorante della riva trentina del Lago di Garda

Anticipazioni TV

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: la nuova tappa è sulla riva trentina del Lago di Garda

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è arrivato sulla riva trentina del Garda per cercare il miglior ristorante della zona, racchiusa tra il meraviglio specchio d’acqua del lago e la cornice delle Dolomiti. Nella puntata si sono sfidati La cort cucina e vino di David, l’Osteria La Contrada di Luca, l’Osteria Il Gallo di Gildo e il Ristorante Molo Paradiso di Albina, che si sono sfidati sino all’ultimo. I concorrenti sono stati tutti protagonisti di errori durante il loro servizio e sono fioccati commenti al vetriolo durante il confronto finale, dove sono emersi voti molto bassi. Il piatto special, gli strangolapreti burro e salvia, hanno diviso i ristoratori, alcuni decisi a ricercare la tradizione e altri invece aperti alla modernità. Ma chi ha portato a casa la vittoria?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi ha vinto sulla riva trentina del Lago di Garda

A vincere la sfida della nona puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti sulla riva trentina del Lago di Garda è stato il Ristorante Molo Paradiso di Albina, che ha si è classificata prima al tavolo di confronto ed è stata confermata dai voti di chef Borghese. La vista mozzafiato e la proposta tradizionale hanno convinto tutti. Ma ecco la classifica finale:

Il Ristorante Molo Paradiso di Albina; L’Osteria La Contrada di Luca; La cort cucina e vino di David; L’Osteria Il Gallo di Gildo.

Il viaggio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, la prossima settimana, arriverà a Cremona e provincia per l’ultima tappa del ciclo delle puntate classiche. Nei prossimi mesi vedremo le altre due puntate-evento, una dedicata alla pasta fresca e l’altra alle osterie veraci di Roma Est, con Lillo come special guest.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.