Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco qual è il Miglior Ristorante del Canavese

La quarta tappa di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti si è svolta nel Canavese. Ecco chi ha vinto la puntata tra il Ristorante Balmetto Mercando di Gianluca, La Scarpetta di Noemi, La Rocca di Sparone di Martin e il Ristorante Berta di Clara?

La quarta tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è arrivata nel Canavese. Chef Borghese ha cercato il miglior ristorante della storica regione del Piemonte, vicinissima al confine con la Valle D’Aosta. Ma chi ha vinto tra il Balmetto Mercando di Gianluca, La Scarpetta di Noemi, La Rocca di Sparone di Martin e il Ristorante Berta di Clara, concorrenti della puntata andata in onda ieri su Sky e in Streaming solo su NOW? Scopriamolo.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: la quarta tappa della decima edizione è nel Canavese

Il Canavese ha ospitato la quarta tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. La storica regione piemontese ha visto sfidarsi quattro ristoranti e quattro ristoratori molto diversi l’uno dall’altro. La vera sfida si è svolta tra tradizione e modernità e tra i vari modi di rileggere la cucina canavesana. Gli sfidanti sono stati abbastanza equilibrati ma non sono comunque mancate critiche al vetriolo. La categoria più criticata dell’episodio è stata il servizio, a volte considerato troppo frettoloso e privo di spiegazioni dei piatti a troppo opprimente e poco spontaneo. I due concorrenti più giovani hanno dimostrato grandi capacità e potenziale ma anche una grande voglia di imparare dai propri avversari.

In tutti e quattro i ristoranti è stato abbastanza apprezzato lo special di puntata, ovvero lo zabaione al Passito di Calusco anche se, secondo Borghese, il migliore è stato quello di Clara del Ristorante Berta.

Ma chi ha vinto la sfida? Scopriamolo.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi ha vinto la quarta tappa, quella nel Canavese

Nella quarta tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti i voti svelati al tavolo del confronto sono stati confermati dalle votazioni di Borghese. A vincere la puntata è stato il Balmetto Mercando di Gianluca. Ecco la classifica finale della puntata:

Balmetto Mercando di Gianluca; La Rocca di Sparone di Martin e il Ristorante Berta di Clara a parimerito; La Scarpetta di Noemi.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.