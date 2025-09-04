Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla: un concerto evento in prima serata su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, giovedì 4 settembre, in prima serata su Canale 5, il concerto evento di Alessandra Amoroso.

Un luogo che profuma di storia e arte millenaria, la suggestiva cornice delle Terme di Caracalla, si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi del 2025. Giovedì 4 settembre, in prima serata su Canale 5, Alessandra Amoroso sarà protagonista di un concerto evento che promette di incantare il pubblico a casa e gli spettatori presenti con la sua voce inconfondibile e la sua energia travolgente.

Alessandra Amoroso: Il concerto evento alle Terme di Caracalla, stasera su Canale 5

La cantante salentina, che negli anni si è conquistata un posto speciale nel cuore dei fan grazie a una carriera costellata di successi, porterà sul palco non solo i brani più amati del suo repertorio ma anche le tracce del suo ultimo lavoro discografico Io non sarei. Un album che rappresenta un nuovo capitolo della sua storia artistica e personale, in cui la sensibilità e la grinta dell’Amoroso si fondono in un mix capace di emozionare e far riflettere.

Ma quella di Caracalla non sarà soltanto una serata dedicata alla musica: sarà un vero spettacolo corale. Ad accompagnarla in questo viaggio musicale ci saranno ospiti d’eccezione, artisti che hanno fatto della musica e dello spettacolo la loro cifra distintiva. Annalisa, una delle voci femminili più amate della scena pop italiana, salirà sul palco per un duetto imperdibile. La presenza di Fiorella Mannoia aggiungerà profondità e intensità, mentre Gigi D’Alessio porterà il calore della sua musica partenopea. Non mancheranno la raffinatezza jazz di Serena Brancale e l’energia esplosiva di BigMama.

A rendere ancora più speciale la serata ci penserà anche Giorgio Panariello, amico e collega che con la sua verve comica e la sua capacità di intrattenere regalerà momenti di leggerezza e sorrisi. Sarà dunque un concerto che mescola musica, emozioni e intrattenimento in un’unica grande festa.

La produzione è affidata a FriendsTV, mentre la regia porta la firma di Cristiano D’Alisera. Il concerto del 4 settembre non sarà solo l’occasione per celebrare la carriera e il talento di una delle voci più amate d’Italia, ma rappresenterà anche un modo per ricordare, ancora una volta, quanto la musica sappia unire, emozionare e creare momenti indimenticabili. Alessandra Amoroso, con la sua semplicità e la sua energia contagiosa, è pronta a regalare al pubblico una notte che profuma già di magia.