4 Hotel, Quinta Stagione: l'Ultima Puntata dello show di Bruno Barbieri in onda Stasera su Sky Uno

Stasera ultimo appuntamento con lo Show di Bruno Barbieri, dedicato all'hotellerie italiana. Oggi su Sky Uno, la tappa conclusiva, alla scoperta degli hotel della Valle D'Aosta.

Stasera - domenica 25 settembre 2022 - ultimo appuntamento con 4 Hotel, la sfida condotta da Bruno Barbieri, arrivata alla sua Quinta Stagione. La nuova edizione della gara tra albergatori italiani, ha avuto come comune denominatore, oltre alla ricerca del comfort e alla qualità dei servizi, l'attenzione al green e all'ecologico. Sono stati premiati gli hotel che hanno dimostrato un minor consumo di plastica all'interno delle loro strutture, per far posto a materiali di più facile smaltimento. Dopo aver visitato il Molise, la Calabria e Bologna, oggi si arriverà in Valle D'Aosta.

4 Hotel: le regole del gioco dello Show di Bruno Barbieri

Format vincente non si cambia. Quest'anno, come negli scorsi anni, quattro albergatori si sono dati battaglia tra di loro, per aggiudicarsi il titolo di miglior struttura ricettiva della loro zona o della loro categoria. Le regole della gara sono sempre le stesse, con quattro categorie da votare, location, camera, colazione, servizi, prezzo, giudicate da uno voto da 0 a 10. Protagonista della valutazione è stata anche la sostenibilità, per cui Barbieri ha sempre avuto grande attenzione e che è stata una delle qualità che hanno fatto o meno apprezzare di più la struttura dall'impassibile e sempre elegantissimo giudice, i cui voti sono segreti sino alla scoperta del vincitore. L'attenzione all'ecologico e all'uso sempre minore dei materiali plastici è un must che Bruno Barbieri segue da diversi anni e con il topper – immancabile alleato del buon sonno – è diventata uno dei capisaldi della buona hotellerie secondo chef Barbieri.

4 Hotel, l'Ultima puntata: Stasera su Sky Uno alla scoperta degli Hotel della Valle D'Aosta

Il viaggio di 4 Hotel continua stasera, domenica 25 settembre 2022, alle 21.15 su Sky Uno con l'ultima tappa. Dopo la pausa estiva, la gara condotta da Bruno Barbieri è ripartita il 4 settembre dal Molise ed è proseguita in Calabria, domenica 11 settembre 2022 e a Bologna il 18 settembre 2022. Questa sera protagonisti saranno gli hotel della Valle D'Aosta, che uniscono sport e relax. A sfidarsi saranno:

Au Charmant Petit Lac , un eco-Hotel a 5 stelle a Champoluc gestito da Luigi e dalla sua famiglia;

Bergman Mountain Hotel, una struttura "ski-in ski out" sulle piste di Breuil Cervinia, gestita da Nicoletta e da suo marito;

Re delle Alpi, un hotel 4 stelle a 2000 metri sulle piste da sci di La Thuile, gestito da Filippo;

, un hotel 4 stelle a 2000 metri sulle piste da sci di La Thuile, gestito da Filippo; Le Massif, un hotel 5 stelle lusso a pochi passi dal centro di Courmayeur e dalle piste da sci, gestito da Fabio, il general manager.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su Sky Uno.