4 Hotel, Bruno Barbieri 2023: Stasera su Sky Uno la quinta tappa alla scoperta di Malta, l'isola dei Cavalieri

Nuovo appuntamento stasera, giovedì 15 giugno 2023, con 4 Hotel, in onda su Sky Uno a partire dalle ore 21.15. Bruno Barbieri approda a Malta, alla scoperta degli hotel di lusso, rappresentanti dell'italianità in un'isola - inglese - del Mediterraneo, dove si mescolano storia e mistero. Scopriamo insieme chi saranno gli sfidanti di questa sera:

Seconda tappa all'estero per Bruno Barbieri e il suo 4 Hotel. Stasera si approda a Malta, l'isola del Mediterraneo, patria di Cavalieri e miscuglio di storia e mistero. La gara vedrà confrontarsi quattro sfidanti e quattro strutture top level, che dovranno dimostrare a Bruno tutte le loro peculiarità e la loro italianità. Scopriamo chi saranno gli sfidanti di oggi:

Adrian è il Direttore Commerciale del The Xara Palace un hotel 5 stelle della catena «Relais&Chateaux» nel centro di Mdina , la vecchia capitale di Malta. È un palazzo del XII secolo con un ristorante stellato all’interno, che ha mantenuto intatta la storicità del luogo. All'interno si respira la storia di Malta attraverso l’arredamento, i quadri e gli elementi strutturali. Gode di una meravigliosa vista dell’intera isola di Malta e tutte le 17 suites sono arredate con mobili classici, arazzi e pezzi di antiquariato;

4 Hotel – Bruno Barbieri: ecco dove si svolgeranno le prossime sfide

Nelle puntate successive il viaggio di Bruno continuerà in Umbria, a Milano e in Carnia, alla ricerca di soggiorni indimenticabili e delle ultime novità del settore.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco le regole della sfida degli albergatori italiani

In ogni puntata, colleghi e avversari allo stesso tempo - guidati dall’esigente e severo esperto Bruno Barbieri - trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Dopo aver fatto il check-in, per ciascun hotel, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Anche quest'anno sarà data molta importanza al green. Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori; laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile “sigillo green”.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su SkyUno.