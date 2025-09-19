TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam: al via le riprese della nuova serie Rai con Marco Bocci
Anticipazioni TV

177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam: al via le riprese della nuova serie Rai con Marco Bocci

Silvia Farris

Tutto pronto per la nuova serie Rai diretta da Carlo Carlei con Marco Bocci e Antonia Desplat.

177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam: al via le riprese della nuova serie Rai con Marco Bocci

Il 1° ottobre 2025 cominciano le riprese di 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam, il prossimo appuntamento - in sei episodi - in onda su Rai1, in tre prime serate. La serie, che verrà girata tra Sardegna e Campania per circa 12 settimane, è basata sul libro Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam con la collaborazione di Marco Corrias, coproduzione Rai Fiction - Bim Produzione, prodotta da Riccardo Russo con la distribuzione internazionale di Mediawan Rights. La fiction è scritta da Lea Tafuri - che ne è anche headwriter - Antonio Manca e Vincenzo Marra.

Scopriamo insieme nel dettaglio quale sarà la trama e chi saranno i protagonisti.

177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam, ecco di cosa parlerà la nuova serie Rai

Diretta da Carlo Carlei, la nuova fiction presto in arrivo su Rai1, vede protagonista Marco Bocci e l’attrice francese Antonia Desplat. I due interpretano Fateh Kassam e Marion Bleriot, padre e madre del piccolo Farouk Kassam, rapito il 15 gennaio 1992 a Porto Cervo da un gruppo di criminali sardi guidati dal bandito Matteo Boe. Nel cast ci sono anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Enrico Inserra, Mauro Addis, Rose Aste, Giacomo Fadda, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Andrea Tedde e Martina Tore. Nel ruolo del piccolo Farouk, Filippo Papa, per la prima volta sugli schermi.

177 Giorni. Il sequestro di Farouk Kassam si basa sulla vera storia del sequestro di persona – avvenuto nei primi anni Novanta - più tristemente conosciuto nel nostro Paese. Dopo più di 30 anni da quel tragico evento, che si è concluso con la liberazione del bambino e con l’arresto dei rapitori, la serie racconta i sei interminabili mesi di ricerca e investigazione per il ritrovamento del bambino. È un racconto, che unisce il true crime alla detection story ma anche al family drama, ed è una fotografia del Paese degli anni Novanta, del ruolo dei media e di come tutta la comunità sarda e italiana si è stretta intorno alla famiglia Kassam e al piccolo Farouk. Due giovani genitori in terra straniera, il pool interforze di Polizia e Carabinieri, due giornalisti alla ricerca della verità, il coinvolgimento del più noto bandito sardo della storia ovvero Graziano Mesina, rendono questa serie un racconto corale in cui tutti i personaggi hanno un obiettivo comune: liberare Farouk.

Foto Credit: © Maddalena Petrosino
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar e Sarp si rivedono!
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar e Sarp si rivedono!
X Factor, Paola Iezzi parla della maternità poi svela se sposerà il compagno
news VIP X Factor, Paola Iezzi parla della maternità poi svela se sposerà il compagno
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo vuole Odile, Ettore non demorde
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo vuole Odile, Ettore non demorde
Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu
news VIP Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu
X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition
anticipazioni TV X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition
Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata
news VIP Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata
Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno''
news VIP Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno''
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV