177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam: al via le riprese della nuova serie Rai con Marco Bocci

Tutto pronto per la nuova serie Rai diretta da Carlo Carlei con Marco Bocci e Antonia Desplat.

Il 1° ottobre 2025 cominciano le riprese di 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam, il prossimo appuntamento - in sei episodi - in onda su Rai1, in tre prime serate. La serie, che verrà girata tra Sardegna e Campania per circa 12 settimane, è basata sul libro Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam con la collaborazione di Marco Corrias, coproduzione Rai Fiction - Bim Produzione, prodotta da Riccardo Russo con la distribuzione internazionale di Mediawan Rights. La fiction è scritta da Lea Tafuri - che ne è anche headwriter - Antonio Manca e Vincenzo Marra.

Scopriamo insieme nel dettaglio quale sarà la trama e chi saranno i protagonisti.

177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam, ecco di cosa parlerà la nuova serie Rai

Diretta da Carlo Carlei, la nuova fiction presto in arrivo su Rai1, vede protagonista Marco Bocci e l’attrice francese Antonia Desplat. I due interpretano Fateh Kassam e Marion Bleriot, padre e madre del piccolo Farouk Kassam, rapito il 15 gennaio 1992 a Porto Cervo da un gruppo di criminali sardi guidati dal bandito Matteo Boe. Nel cast ci sono anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Enrico Inserra, Mauro Addis, Rose Aste, Giacomo Fadda, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Andrea Tedde e Martina Tore. Nel ruolo del piccolo Farouk, Filippo Papa, per la prima volta sugli schermi.

177 Giorni. Il sequestro di Farouk Kassam si basa sulla vera storia del sequestro di persona – avvenuto nei primi anni Novanta - più tristemente conosciuto nel nostro Paese. Dopo più di 30 anni da quel tragico evento, che si è concluso con la liberazione del bambino e con l’arresto dei rapitori, la serie racconta i sei interminabili mesi di ricerca e investigazione per il ritrovamento del bambino. È un racconto, che unisce il true crime alla detection story ma anche al family drama, ed è una fotografia del Paese degli anni Novanta, del ruolo dei media e di come tutta la comunità sarda e italiana si è stretta intorno alla famiglia Kassam e al piccolo Farouk. Due giovani genitori in terra straniera, il pool interforze di Polizia e Carabinieri, due giornalisti alla ricerca della verità, il coinvolgimento del più noto bandito sardo della storia ovvero Graziano Mesina, rendono questa serie un racconto corale in cui tutti i personaggi hanno un obiettivo comune: liberare Farouk.

Foto Credit: © Maddalena Petrosino