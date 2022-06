Yattaman: Una serie live-action basata sul celebre anime annunciata in Giappone

News Serie TV

La nuova serie si intitola Doronjo e si concentra sull'omonimo personaggio.

Wowow prova a sbloccare un ricordo a milioni di spettatori in giro per il mondo. La rete giapponese ha ordinato Doronjo, serie live-action basata sull'iconico anime degli anni '70 Yattaman, in cui l'omonima coppia di paladini della giustizia insegue e si scontra con uno sfortunato e un po' stupido terzetto di ladri e truffatori al soldo di una figura misteriosa, prima fisicamente e poi per mezzo dei loro affascinanti automi.

Yattaman: I dettagli di Doronjo

Scritta da Kohei Kiyasu, Eisuke Naito, Satoshi Oshio e Midori Sato, e co-diretta da Eisuke Naito e Hatsuki Yokoo, Doronjo si presenta come un prequel incentrato sull'omonima, influente villain del terzetto, Miss Dronio in Italia, interpretata dall'attrice giapponese Elaiza Ikeda. "Il passato scioccante della dannatamente bella eroina dark Doronjo sarà rivelato in un ciclo di 11 episodi in onda a ottobre", ha dichiarato Wowow in una nota. "Una nuova interpretazione da una prospettiva completamente diversa mostrerà come Doronjo è diventata Doronjo".

Doronjo non il primo adattamento live-action di Yattaman. C'è stato già un film, nel 2009, diretto da Takashi Miike. Inoltre, il celebre anime - che quest'anno festeggia il 60° anniversario - ha generato un remake nel 2008 e uno spin-off anch'esso animato nel 2015, intitolati rispettivamente Yattermen! e Yoru no Yatterman.