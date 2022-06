Tragedia per la serie Netflix The Chosen One: Due morti e diversi feriti in un incidente

News Serie TV

Il cast aveva lamentato problemi nella produzione. Sospese le riprese, mentre SAG-AFTRA avvia un'indagine.

Due attori della serie tv di Netflix The Chosen One sono morti mentre altri sei membri del cast e della troupe sono rimasti feriti quando, lo scorso giovedì, un furgone della produzione si è ribaltato dopo essere uscito fuori strada nella penisola della Bassa California del Sud, in una zona desertica vicino a Mulegé, in Messico. Mentre sia la polizia locale sia l'associazione degli attori SAG-AFTRA hanno avviato delle indagini, la produzione è stata temporaneamente sospesa.

The Chosen One: Gli attori avevano lamentato problemi nella produzione

L'incidente è avvenuto mentre le vittime erano in transito da Santa Rosalía, dove avevano avuto luogo alcune riprese, all'aeroporto locale. Il Dipartimento della Cultura della Bassa California del Sud ha identificato Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar come i due membri del cast che hanno perso la vita, mentre i feriti sono in condizioni stabili. "SAG-AFTRA è in contatto con Netflix e con il sindacato degli attori messicani ANDA in merito a questo incidente e sta indagando sulle circostanze con la produzione", ha dichiarato un portavoce dell'organizzazione. "La sicurezza sul set è sempre la nostra massima priorità. Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per garantire che i nostri membri e chiunque altro siano al sicuro sul posto di lavoro".

Per il momento Netflix non ha rilasciato dichiarazioni, mentre gli amici dei due attori deceduti chiedono un'indagine approfondita circa problemi con la produzione che potrebbero avere avuto o meno un ruolo nell'incidente. La questione è stata sollevata anche dallo sceneggiatore Rick Zazueta in un lungo messaggio condiviso su Facebook, secondo il quale il cast aveva precedentemente lamentato problemi logistici e di trasporto nella produzione. "Questa è una richiesta di giustizia per queste morti", ha scritto Zazueta. "Non è stato un incidente normale, il cast si è lamentato apertamente di problemi logistici e di trasporto nella produzione, definendoli insensati, assurdi, non professionali e stupidi. Le condizioni del furgone erano del tutto inadatte al trasporto di persone; gomme usurate, freni rumorosi, volante allentato, cinture di sicurezza non funzionanti, segnali di pericolo ben visibili".

The Chosen One: I dettagli della serie tv

Basata sul fumetto di Mark Millar (anche il creatore di Kick-Ass, Kingsman e Jupiter's Legacy) e Peter Gross intitolato American Jesus, The Chosen One racconta la storia di un dodicenne che scopre di essere Gesù, tornato per salvare l'umanità. Il team della serie include anche Everardo Gout (The Terror, Snowpiercer, Luke Cage) come produttore esecutivo e regista. Solo pochi giorni fa Netflix ne aveva diffuso il trailer ufficiale, che vi mostriamo qui di seguito.