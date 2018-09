The Affair: Joshua Jackson non sarà regolare nell'ultima stagione

Joshua Jackson non parteciperà alla quinta e ultima stagione di The Affair, almeno non come ci si potrebbe aspettare. ETOnline riporta che l'ex star di Dawson's Creek e Fringe ha lasciato il cast del drama di Showtime premiato con il Golden Globe, mentre una fonte vicina alla produzione non esclude un suo ritorno come guest star in uno o due episodi.

Il passo indietro di Jackson segue - attenzione alle anticipazioni! - l'inaspettata uscita di scena di Ruth Wilson e del suo personaggio, Alison, negli ultimi episodi della quarta stagione. Inizialmente si presumeva che la donna avesse scelto di togliersi la vita, ma il racconto ha rivelato poi un'altra verità. L'accaduto ha lasciato Cole, il personaggio di Jackson, evidentemente distrutto, inducendolo a lasciare temporaneamente Montauk.

In Italia, gli ultimi due episodi della stagione 4 di The Affair andranno in onda su Sky Atlantic questa sera dalle ore 21:15. La serie è disponibile anche in streaming su NOW TV.