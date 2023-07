Strange Planet: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie animata di Apple TV+

News Serie TV

La comedy di Dan Harmon e Nathan W. Pyle debutterà il 9 agosto con i primi tre episodi.

È a dir poco strano il mondo di Strange Planet, e se state pensando che quelli dell'immagine siano strane versioni dei Miguardi di Rick and Morty, l'associazione non è poi tanto sciocca. Dietro c'è la stessa, geniale mente di Hollywood. La nuova serie animata di Dan Harmon per Apple TV+, in streaming dal 9 agosto ogni mercoledì con nuovi episodi, si mostra in un trailer ufficiale che si apre con queste parole: "E se il nostro mondo non fosse l'unico a non avere il ben che minimo senso?".





Strange Planet: Le strane premesse della serie animata

Basata sull'omonima graphic novel di successo di Nathan W. Pyle, creatore della serie con Harmon, Strange Planet offre uno sguardo esilarante e perspicace su uno scenario lontano non dissimile dal nostro. In un mondo stravagante di rosa e viola, gli esseri blu esplorano l'assurdità delle tradizioni umane quotidiane. Il trailer mostra i personaggi fare le cose sbagliate a bordo di un aereo, avvelenarsi al bar, cercare la compagnia di amorevoli animali con tre occhi e diverse altre cose... strane. Oltre a qualche perla di saggezza, apparentemente.

A dare voce a questi strani esseri sono, nella versione originale, Tunde Adebimpe (The Girlfriend Experience), Demi Adejuyigbe (The Amber Ruffin Show), Lori Tan Chinn (Awkwafina è Nora del Queens), Danny Pudi (Community) e Hannah Einbinder (Hacks). Dieci gli episodi prodotti per la prima stagione.