Ray Donovan non avrà un finale: Showtime cancella la serie dopo sette stagioni

Nei giorni scorsi, il protagonista Liev Schreiber aveva espresso la propria preoccupazione su Instagram.

Scongiurata per giorni con preoccupazione, la notizia della cancellazione di Ray Donovan a Showtime è infine arrivata come una tegola sulla testa dei fan. Dopo i timori espressi dalla star Liev Schreiber lo scorso mese, subito dopo la conclusione della settima stagione, la rete americana ha confermato che il drama sul risolutore di Los Angeles (poi trasferitosi a New York) che le dà il nome non avrà un ulteriore ciclo di episodi e, quindi, neppure un finale.

"Dopo sette stagioni incredibili, Ray Donovan ha terminato la sua corsa su Showtime", si legge nel comunicato della rete. "Siamo orgogliosi che la serie si sia conclusa con un pubblico così affezionato e con una nota così potente. I nostri più sentiti ringraziamenti vanno a Liev Schreiber, Jon Voight, allo showrunner David Hollander e a tutto il cast e alla troupe, di oggi e di ieri, per il loro dedito lavoro".

Nonostante le medie d'ascolto non fossero più quelle di una volta, quest'anno Ray Donovan (in Italia disponibile in streaming su Netflix) aveva lasciato il piccolo schermo con una media di 932,000 spettatori ogni settimana, solo il 3% in meno rispetto alla stagione precedente. Tuttavia, più scoraggiante era stato il rating nel target demografico 18-49, sceso di oltre il 20%, allo 0.1. Nel corso degli anni, la serie aveva raccolto un Golden Globe e un Emmy, per le interpretazioni di Voight e della guest star Hank Azaria.

Il commento di Schreiber non si è fatto attendere, sebbene molto conciso e in tema con la serie. "Salute" si è limitato a scrivere su Instagram, pubblicando una foto del suo personaggio la cui espressione potrebbe voler dire tutto o niente. Qualcosa in più l'attore l'aveva detta invece nei giorni scorsi, quando alla luce del finale aperto della stagione 7 aveva detto: "So che la grande domanda nella testa di tutti è se ci sarà un'ottava stagione. La verità è che dipende da Showtime. Quindi, se volete che continui, rivolgetevi a loro e fategli sapere come vi sentite. Comunque vada, è stata una corsa incredibile e noi tutti dobbiamo ringraziarvi per questo".