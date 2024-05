Prime Video porta in tv il sequel di Betty, la fea: La data e il divertente teaser trailer

News Serie TV

Betty, la fea: La historia continúa sarà disponibile in streaming sulla piattaforma da luglio.

Gli anni sono passati anche per Betty, mentre nel mondo della moda le dinamiche sembrano essere rimaste le stesse. Prime Video annuncia con un divertente teaser trailer che Betty, la fea: La historia continúa, sequel della celebre telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea (la stessa che ha ispirato l'altrettanto celebre adattamento statunitense Ugly Berry), sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming in più di 240 paesi e territori nel mondo dal 19 luglio. Ana María Orozco riprende il ruolo di Betty, oggi una donna adulta e una madre, e con lei ritroviamo altre vecchie glorie della serie originale.

La trama e il cast di Betty, la fea: La historia continúa

Creata da Marta Betoldi, Juan Carlos Pérez e César Betancur, Betty, la fea: La historia continúa (anche conosciuta con il titolo internazionale Betty la Fea, The Story Continues), torna a curiosare nella vita di Beatriz Pinzón Solano, per tutti semplicemente Betty, venti anni dopo la sua ultima volta sugli schermi. Mentre una Betty più saggia e potente lavora duramente per ricostruire il suo rapporto con la figlia adolescente Mila, la sua relazione con Armando inizia a deteriorarsi, facendola dubitare di aver preso all'epoca la decisione giusta.

In aggiunta alla Orozco, Jorge Enrique Abello riprende il ruolo di Armando Mendoza Sáenz. Ritroviamo inoltre Julián Arango nei panni di Hugo Lombardi, Natalia Ramírez di Marcela Valencia, Lorna Cepeda di Patricia Fernández, Luces Velásquez di Bertha Muñoz de González, Marcela Posada di Sandra Patiño, Mario Duarte di Nicolás Mora Cifuentes, Julio Cesar Herrera di Freddy Stewart Contreras, Ricardo Vélez di Mario Calderón, Alberto León Jaramillo di Saúl Gutiérrez e Estefanía Gómez di Aura María Fuentes Rico. Tra le nuove aggiunte al cast abbiamo invece Rodrigo Candamil, Juanita Molina (La regina del flow), Zharick León e Sebastián Osorio.

Come certificato dal Guinness World Records, Yo soy Betty, la fea è la telenovela di maggior successo nella storia della televisione, trasmessa in 180 paesi, doppiata in 15 lingue e adattata in 28 territori, non solo negli Stati Uniti ma anche in Brasile, Egitto, Germania, Grecia, India, Russia, Spagna, Sudafrica, Tailandia ecc. In Italia, al momento, non è disponibile in streaming su nessuna piattaforma.