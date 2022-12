Netflix annuncia Harry & Megan, docuserie "senza precedenti" sui duchi del Sussex

News Serie TV

La docuserie sarà disponibile in streaming prossimamente. Ecco il teaser trailer.

Molto presto, The Crown potrebbe non essere l'unica produzione di Netflix a contrariare la Famiglia Reale britannica. Il servizio streaming ha annunciato l'arrivo, prossimamente, di Harry & Megan, una nuova docuserie "dettagliata e senza precedenti" nella quale il duca e la duchessa del Sussex condividono una prospettiva diversa sulla loro clamorosa storia d'amore. E, a giudicare dalle prime immagini e come ci si può aspettare seguendo la cronaca, si tratta di un racconto intenso e con ogni probabilità fragoroso.

Harry & Megan: I dettagli della docuserie

Diretta dalla nominata a due Oscar Liz Garbus (What Happened, Miss Simone?), Harry & Megan è una docuserie di 6 episodi che esplora il periodo clandestino dell'innamoramento e le difficoltà che hanno portato il Principe Henry e l'ex attrice Meghan Markle a sentirsi costretti ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali a tempo pieno. Attraverso testimonianze di amici e familiari, molti dei quali rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, e i commenti di storici che analizzano la situazione del Commonwealth britannico e i rapporti della Famiglia Reale con la stampa, la docuserie non si limita a raccontare la storia d'amore di una coppia, ma fornisce un quadro del mondo in cui viviamo e di come ci relazioniamo agli altri.

Secondo voci di corridoio, Harry & Megan sarebbe dovuta arrivare su Netflix in questi giorni, sulla scia della quinta stagione di The Crown. Tuttavia, i tempi sarebbero stati dilatati dopo le polemiche nate attorno ai nuovi episodi del drama di Peter Morgan, in particolare alla loro accuratezza storica. I duchi, che nel 2020 hanno firmato un contratto di collaborazione con la piattaforma conseguentemente alla necessità di finanziarsi in modo indipendente dopo il loro ritiro dagli incarichi pubblici della Famiglia Reale, avevano già concesso un'intervista a Oprah Winfrey nella quale Meghan aveva accusato di razzismo l'entourage della Casa Reale e aveva affermato di non essere stata protetta, di aver pensato al suicidio e di aver percepito che vi era preoccupazione "per il colore della pelle del figlio". Negli ultimi giorni, la coppia è stata al centro di alcune sconcertanti rivelazioni del capo di Scotland Yard, Neil Basu, il quale ha confermato che Markle ha subito "minacce di morte disgustose e molto concrete" nei suoi due anni a corte seguiti alle nozze con il Principe Harry, ad opera di settori dell'ultradestra britannica.