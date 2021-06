La fantastica signora Maisel 4: Milo Ventimiglia e Rachel Brosnahan insieme nelle foto scattate sul set

News Serie TV

Pochi giorni dopo l'annuncio del coinvolgimento dell'ex Jess di Una mamma per amica nella serie di Prime Video, i due attori sono stati beccati durante le riprese.

La notizia dell'entrata nel cast de La fantastica signora Maisel di Milo Ventimiglia, che si è così riunito alla creatrice di Una mamma per amica Amy Sherman-Palladino, ha reso felici tantissimi fan delle due serie tv facendo immediatamente il giro del web, qualche giorno fa. Neanche il tempo di assimilarla che già sono spuntate online le prime foto dell'attore sul set della quarta stagione che si sta girando in queste settimane a New York. Ventimiglia, rimasto nel cuore di molti per il ruolo di Jess in Una mamma per amica ma anche amatissimo interprete di Jack Pearson in This is Us, è apparso insieme alla protagonista della serie di Prime Video Rachel Brosnahan a Central Park e sono già partite le scommesse: chi interpreterà?

Le foto di Milo Ventimiglia sul set de La fantastica signora Maisel 4: Chi interpreterà?

Nelle immagini rubate sul set i due attori sono apparsi in perfetta sintonia: vestiti con abiti anni '50 e in atteggiamenti romantici (indossano costumi che cambiano da uno scatto all'altro quindi le foto sono state scattate in diverse occasioni). Prime Video e la produzione de La fantastica signora Maisel non hanno rivelato dettagli sul personaggio interpretato da Milo Ventimiglia (sarà, comunque, un ruolo da guest star) ma tutto fa pensare che abbia un'evidente connessione con la Midge di Rachel Brosnahan. Nelle foto, infatti, le offre un mazzo di fiori e sorride al suo fianco. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che le prime tre stagioni de La fantastica signora Maisel sono disponibili in streaming su Prime Video.