Il trailer della nuova Allacciate le cinture! Viaggiando si impara

Un cult tra i ragazzi cresciuti negli Anni '90, il 29 settembre, quasi venti anni dopo l'ultimo episodio in onda, la serie animata Allacciate le cinture! Viaggiando si impara tornerà in tv, su Netflix, con una nuova versione dal titolo The Magic School Bus Rides Again, della quale il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale.

Il remake porta sullo schermo una versione più moderna della Sig.ra Frizzle, Fiona, doppiata dalla star del Saturday Night Live Kate McKinnon. Sorella minore del personaggio interpretato nella serie originale da Lily Tomlin, Fiona prende il suo posto in classe come nuova insegnante dei suoi studenti, guidandoli in una nuova serie di avventure scientifiche a bordo di uno scuolabus altamente tecnologico.

The Magic School Bus Rides Again include anche una nuova versione dell'orecchiabile tema di apertura di Little Richard, eseguita dall'attore, cantante e compositore Lin-Manuel Miranda, lo scorso anno premiato con due Tony per il suo acclamato musical Hamilton.